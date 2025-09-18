Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa de red de escuelas de Cogersa cumple 20 años

Oviedo

La Red de Escuelas por la Circularidad, el programa en centros educativos del Consorcio de Residuos de Asturias (Cogersa), celebra este curso su vigésimo aniversario con nuevos recursos y proyectos pedagógicos. Bajo el lema "20 años RRRR-evolucionando escuelas circulares", Cogersa invita a todos los centros educativos no universitarios a participar en esta nueva edición, cuyo plazo de inscripción permanece abierto hasta el 30 de septiembre.

El inicio del programa 2025-2026 tendrá lugar el 16 de octubre en la Universidad Laboral de Gijón, en un acto inaugural donde se reconocerán los proyectos más inspiradores desarrollados durante este tiempo.

