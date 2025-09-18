Queipo (PP) sobre el Huerna: "El peaje es una enorme injusticia y lo digo con claridad"

«El peaje del Huerna es una enorme injusticia y lo digo con claridad». Así se pronunció este jueves el presidente del PP, Álvaro Queipo, después de que el Gobierno central haya avalado ante la UE la ampliación del peaje y dejado en manos de Bruselas si lo suspende. La Comisión Europea sostiene que la prórroga hasta 2050 se hizo de forma irregular.

«Creo que estamos sufriendo una injusticia tremenda, nos están haciendo pagar cuando a otras comunidades autónomas les están liberando de esa carga», señaló el líder popular. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE responsabilizan precisamente al PP de la prórroga, que se hizo en tiempos de José María Aznar y del entonces ministro asturiano Francisco Álvarez-Cascos.

A ello se refirió Queipo, que este jueves se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. «Es evidente que hemos sido arrastrados por el Presidente y por Adrián Barbón a un debate en el fango, en el que se acusa a los gobiernos de Aznar de una decisión ilegal. Pero es evidente que cuando tomó esa decisión la hizo basada en criterios técnicos, que son los mismos que el gobierno de Sánchez utiliza para defender la decisión ahora de avalarlo», abundó.

El Presidente del PP de Asturias quiere «despejar dudas» y pide mirar al futuro: «Hay que hablar de la bonificación 100% del peaje, que se ha debatido hasta la saciedad en la Junta y se ha conseguido el consenso de las fuerzas parlamentarias. La pregunta es qué va a hacer el gobierno de España: ¿va a bonificar el peaje o va a seguir arrastrándonos a un debate que es absolutamente infructuoso?».