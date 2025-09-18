Red Eléctrica amplía la subestación de Pesoz, clave para el desarrollo de las renovables en el occidente de Asturias

Red Eléctrica, la filial del grupo Redeia encargada de la operación y el transporte del sistema eléctrico en España, ha finalizado las obras de ampliación de la subestación de Pesoz, que es clave para el desarrollo de las energías renovables en Occidente de Asturias, donde se concentran la mayor parte de los nuevos proyectos de parques eólicos, parques solares fotovoltaicos y centrales hidroeléctricas de bombeo. El proyecto incluyó también la construcción de la línea Pesoz-Sanzo III de 400 kV, que dará servicio a la subestación de distribución de Sanzo, también en el concejo de Pesoz.

Fuentes de Red Eléctrica señalaron ayer que estas instalaciones forman parte de un conjunto de actuaciones acometidas por el operador del sistema que "están destinadas a continuar reforzando la calidad del suministro eléctrico en la zona occidental de Asturias, y a impulsar la transición ecológica mediante la integración de nuevos proyectos de generación de energías renovables". Estos desarrollos, además, "consolidan la importancia de la subestación Pesoz, nudo esencial del sistema y en particular en la red de transporte asturiana y su conexión con Galicia", añadieron.

Red Eléctrica ha invertido casi dos millones de euros en la ampliación de una posición de la subestación de 400 kv de Pesoz y en la línea a 400 kV Pesoz-Sanzo III. "Estas actuaciones, incluidas en la planificación eléctrica vigente, cumplen con uno de sus principios rectores: maximizar el uso de la red de transporte y las instalaciones existentes para reducir el impacto ambiental", destacaron fuentes de la compañía.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció la semana pasada una inversión de 13.590 millones de euros hasta 2030 para redes de alta tensión. Y esta semana el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, está haciendo ronda con las comunidades para concretar qué parte del aumento de la capacidad de la red eléctrica de alta tensión corresponde a cada una de ellas.

Groizad se reunió ayer con la consejera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque. Cataluña se asegura la conexión eléctrica para descarbonizar el polígono petroquímico de Tarragona, así como para las desalinizadoras de Tordera y Foix, además del proyecto para la construcción de otra infraestructura en la mitad norte de la Costa Brava.

El Principado espera que se incluya el anillo eléctrico central de Asturias.