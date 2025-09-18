Ripa llama a los asturianos a manifestarse dentro de un mes para forzar al Gobierno a retirar el peaje del Huerna

"Si la Comisión hubiese declarado ilegal un peaje en Cataluña, al día siguiente estaría suprimido", sostiene el exdiputado de Podemos Daniel Ripa, que este jueves ha presentado una solicitud en la Delegación del Gobierno para que el Consejo de Ministros revise y revierta la decisión de mantener el oneroso peaje del Huerna entre Asturias y León. Ripa aseguró que la solicitud podrá ser suscrita por cualquier ciudadano, descargándola de internet, con el fin de hacer más fuerza y hacer que el Gobierno recapacite. Además, invitó a los asturianos a participar de una manifestación que tendrá lugar el 18 de octubre, justo dentro de un mes, para exigir el fin de un peaje "injusto e ilegal", y que además lastra el desarrollo económico de la región.

Ripa criticó la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, de avalar, casi en el límite de plazo, la continuidad del peaje del Huerna. "La valoración es de decepción, de tristeza, porque (el Gobierno) pierde una oportunidad de posicionarse del lado del que toda la ciudadanía asturiana está", opinó.

El del Huerna "va a ser el de mayor duración de la Península Ibérica, uno de los más caros, 15,6 euros, y a la vez estamos viendo cómo se suprime el peaje entre Bilbao y Zaragoza, también los tramos entre Cádiz y Sevilla, el del Guadarrama, se quitaron en Cataluña, en Valencia, pero no en Asturias. Miles de personas están guardando los tickets, porque cada vez que cruzan saben que es ilegal, y además van a exigir esa devolución ante una situación que es insostenible y que no se puede sostener ni un minuto más".

No obstante, llamó a la calma. "El procedimiento se va a ganar. Se va a ganar en unos días, si cambia de posición el Gobierno central, o se va a ganar en uno o dos años cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo tumbe jurídicamente, como lo ha tumbado la Comisión Europea, y haga lo mismo que ya hizo en Italia, que es declarar ilegal el peaje. Con lo cual, tenemos la seguridad y la convicción, y todos los asturianos la tienen que tener, de que en unas semanas o en unos pocos meses ese peaje se va a suprimir", aseguró.

Parte del optimismo le viene por el cambio de posición del Gobierno asturiano, que ha decidido apoyar la eliminación del peaje. "Hace cuatro años nos decían que era imposible quitar el peaje, pero ahora, tras esta victoria jurídica, el señor Adrián Barbón entiende que sí que es posible y que sí que hay que suprimirlo", remarcó. Ahora, añadió, al que tiene que convencer es a su partido y al ministro de Transportes. "Lo que sabemos también es que el Partido Socialista, yo diría que afortunadamente, cambia su posición en base a las protestas y a la fuerza social que percibe en cada asunto, y lo hemos visto con la Vuelta a España. Estaban en contra de un embargo de armas a Israel y justo después de las protestas aprueban un Real Decreto para poner en marcha ese embargo de armas", constató.

Y advirtió: "Sería una muy mala idea que (el Gobierno) llegase sin los deberes hechos a las próximas elecciones del año 2027. Creo que podría tener un coste electoral desgraciadamente para ellos en Asturias, en León, en Galicia, el tener una denuncia sin resolver, que no generan ellos el problema, que lo generó Aznar y Cascos, pero que tienen la obligación de solucionarlo, y sería muy mala idea llegar con eso o con una condena que imponga multas millonarias de la justicia europea a España, porque eso es lo siguiente que va a pasar. Lo siguiente que va a pasar es que esto se va a judicializar y la Unión Europea va a imponer multas millonarias al gobierno de España por cada día de incumplimiento". Y es que "por las buenas o por las malas, van a quitar el peaje".

"Llamo a los ciudadanos asturianos a que nos movilicemos. Dentro de un mes se van a cumplir cuatro años de prórroga ilegal del peaje y, por lo tanto, el 18 de octubre de este 2025 pido a que vengamos a la delegación del gobierno mucha más gente para decirle que ya valió. Que ya valió, que se tiene que suprimir el peaje", incitó.

Y mostró su convecimiento de que la posición del Gobierno no es definitiva: "Tengo la impresión de que depende de la fuerza social que perciban van a cambiar su posición y la van a cambiar del lado donde mayoritariamente está la ciudadanía. Cuando hay un clamor social unánime en Asturias, en León, en Galicia, lo que toca, lo que tiene que hacer cualquier gobierno decente es ponerse del lado de la gente a la que representa, no en contra".