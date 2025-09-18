Sekuens somete a información pública el proyecto de Costco

La Agencia Sekuens somete a información pública el expediente relativo al proyecto del centro comercial Costco, que aspira a ser declarado de Interés Estratégico y cuyo emplazamiento está previsto en el polígono de Bobes, en Siero.

Este trámite se produce al existir disconformidad entre el proyecto con la ordenación urbanística en vigor, tal y como obliga la ley que regula la declaración de Proyectos de Interés Estratégico. Por tanto, se somete a alegaciones.

Indéntico trámite se ha producido para otro de los proyectos que aspiran a obtener la declaración de Interés Estratégico: el de la mina de Salave, en Tapia de Casariego. Sekuens abre un periodo de 20 días de alegaciones.