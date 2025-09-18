Sekuens somete a información pública el proyecto de Costco
V. M.
Oviedo
La Agencia Sekuens somete a información pública el expediente relativo al proyecto del centro comercial Costco, que aspira a ser declarado de Interés Estratégico y cuyo emplazamiento está previsto en el polígono de Bobes, en Siero.
Este trámite se produce al existir disconformidad entre el proyecto con la ordenación urbanística en vigor, tal y como obliga la ley que regula la declaración de Proyectos de Interés Estratégico. Por tanto, se somete a alegaciones.
Indéntico trámite se ha producido para otro de los proyectos que aspiran a obtener la declaración de Interés Estratégico: el de la mina de Salave, en Tapia de Casariego. Sekuens abre un periodo de 20 días de alegaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
- El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
- Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
- La falta de profesores especializados de FP fuerza una bolsa de interinos
- Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud
- Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE
- La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire