Semana clave para renovar la junta de Ternera Asturiana

Semana crucial para el consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana, inmerso en un proceso electoral que desembocará el 22 de noviembre, cuando se votará para elegir a nueva junta directiva a la mayor marca de calidad de la región, con unos de 6.100 socios. De momento, hasta este viernes 19 de septiembre los candidatos por parte del sector de los productores (ganaderos) tienen margen para presentar su candidaturas a la junta directiva, ahora en funciones y en manos de Isabel de la Busta.

Un proceso electoral aplazado y que se ha visto rodeado de tensiones después de que no se presentaran candidatos, el pasado junio, por parte de los ganaderos –sí hubo candidaturas del sector de los elaboradores (industria)–, lo que llevó a la Consejería de Medio Rural a intervenir la IGP y nombrar una comisión gestora. El paso dado por el Principado no gustó en Ternera Asturiana, que se revolvió, recurrió la decisión en los tribunales y se salió con la suya. El 22 de julio un auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) suspendió cautelarmente la gestora hasta resolver si su nombramiento ha sido o no conforme a derecho. Así las cosas, la junta directiva en funciones decidió reanudar el proceso electoral en curso.

Esta ocasión sí habrá candidatos por parte de los ganaderos. El pasado agosto la organización agraria URA anunció su intención de optar a dirigir Ternera Asturiana con una lista encabezada por el joven ganadero salense Fernando Martínez Barbón, junto a otros nueve profesionales más.

El sector ganadero asturiano –la mayoría de los productores son socios de Ternera Asturiana– están en vilo por lo que pueda pasar en los tribunales. En caso de que se avale judicialmente la gestora todo el proceso electoral volvería a ser paralizado. Hay cierta inquietud y también malestar por los problemas que rodean a una IGP muy importante y de la que dependen un gran número de explotaciones y negocios cárnicos en la región. El último balance hecho público en 2023 arrojó -pese a la crisis de la que se venía por la pandemia y la caída generalizada del consumo de carne- 32,4 millones de euros de facturación de más de 6 millones de kilos certificados. n