Sogepsa confía pagar su deuda por Sogesproa con la venta de parcelas
V. M.
Oviedo
El Principado confía en que la venta de parcelas de Sogepsa permita ingresar los 1,6 millones que la sociedad debe aportar para liquidar la deuda de Sogesproa, un ente creado para gestionar esos activos. El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sanchez, afirmó que la aportación de Sogepsa se limita a esos 1,6 millones tras el balance contable. Reconoció que "no cabe duda" de que Sogesproa debe ser liquidada tras sufrir pérdidas desde su constitución en 2018. El diputado del PP José Agustín Cuervas Mons criticó la gestión de un ente "que solo ha generado pérdidas" y lamentó que el Gobierno termine "socializándolas" y que los responsables continúen en sus cargos.
