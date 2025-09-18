"The Best of Tina", Mónica Pañeda homenajea a Turner desde Asturias

La cantante gijonesa Mónica Pañeda no pudo ver a Tina Turner cuando pasó por su ciudad, pero aquella adolescente que se perdió a "la mejor" en el Molinón y que empezó a aficionarse al soul y a la buena música negra de Whitney Houston y Aretha Franklin, acabó dándose cuenta de que en todos los grupos que tuvo desde entonces lo que nunca faltó fue una canción de ella. "Es una artista que me llena y que me ha marcado". En agradecimiento a ese repertorio y a esa fidelidad con su música, ahora prestenta "The Best of Tina", un proyecto de homenaje a la cantante que nace en Asturias y con el que quiere salir fuera de la región.

La presentación será el próximo 26 de septiembre en la sala Gong de Oviedo a las 21.00 horas (entradas 11 euros) y Mónica Pañeda promete un espectáculo total en lo referido a la música de Tina Turner. "Es un homenaje, no es una imitaicón", aclara, "no me voy a disfrazar ni voy a hacer una imitación vocal. Iré con una indumentaria parecida pero será un tributo a sus temas, a su energía al lo que significó en el mundo de la música".

En esta aventura, que irá desde el primer blues desarrollado junto a Ike Turner a su éxito internacional en solitario de los ochenta, más rockero, le acompañará una banda compuesta por Ángel Miguel, Javi Ramos, Carlos Laiz, Leo Duarte, Josè Àngel Doval y Mero Gutiérrez. Pañeda espera impaciente el estreno: "Con esta música saco también mi parte más enérgica y escondida, la de bailar, es mi lado salvaje y no lo quería esconder".