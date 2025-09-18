"The Best of Tina", Mónica Pañeda homenajea a Turner desde Asturias
La cantante estrena el día 26 en la sala Gong un proyecto que repasa toda la carrera del gran icono de la música negra
La cantante gijonesa Mónica Pañeda no pudo ver a Tina Turner cuando pasó por su ciudad, pero aquella adolescente que se perdió a "la mejor" en el Molinón y que empezó a aficionarse al soul y a la buena música negra de Whitney Houston y Aretha Franklin, acabó dándose cuenta de que en todos los grupos que tuvo desde entonces lo que nunca faltó fue una canción de ella. "Es una artista que me llena y que me ha marcado". En agradecimiento a ese repertorio y a esa fidelidad con su música, ahora prestenta "The Best of Tina", un proyecto de homenaje a la cantante que nace en Asturias y con el que quiere salir fuera de la región.
La presentación será el próximo 26 de septiembre en la sala Gong de Oviedo a las 21.00 horas (entradas 11 euros) y Mónica Pañeda promete un espectáculo total en lo referido a la música de Tina Turner. "Es un homenaje, no es una imitaicón", aclara, "no me voy a disfrazar ni voy a hacer una imitación vocal. Iré con una indumentaria parecida pero será un tributo a sus temas, a su energía al lo que significó en el mundo de la música".
En esta aventura, que irá desde el primer blues desarrollado junto a Ike Turner a su éxito internacional en solitario de los ochenta, más rockero, le acompañará una banda compuesta por Ángel Miguel, Javi Ramos, Carlos Laiz, Leo Duarte, Josè Àngel Doval y Mero Gutiérrez. Pañeda espera impaciente el estreno: "Con esta música saco también mi parte más enérgica y escondida, la de bailar, es mi lado salvaje y no lo quería esconder".
