Tomás Emilio Díaz, catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo: "Los incendios virulentos se deben al cambio climático"

Tomás Emilio Díaz (Luarca, 1949), catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo, explica en esta entrevista cómo dañan los incendios forestales a la naturaleza asturiana. También dice que el paraíso natural está en riesgo.

¿Qué conclusión saca de los incendios registrados en Asturias?

Es algo novedoso en nuestra vida. El problema está en que estos fuegos tan virulentos se deben al efecto del cambio climático. Está clarísimo. El aumento de las temperaturas crea un suelo muy seco. Al suceder esto, todo lo que se soporta, especialmente la vegetación, no tiene la respuesta necesaria ni la humedad para afrontar llamas. Si las condiciones ambientales favorecen, con mucho viento, hace que este tipo de incendios sea el inicio de lo que nos espera de cara a un futuro.

¿En un futuro?

El cambio climático se esperaba en la segunda final de este siglo, pero estoy viendo que, sobre todo, en la costa, se está dando la desaparición de plantas y algas por el aumento de grado y medio en temperatura del mar. En 10 años han desaparecido algas con un tamaño enorme.

¿Es preocupante?

Es tremendo, no solo desaparece la especie, sino todo lo que aporta a la diversidad marina. Si a eso le añades que los medios de extinción de incendios no están muy acordes a lo que pasa, preparados para lo que viene ahora... Nuestros gobiernos tienen que adaptar el sistema de extinción a las necesidades actuales.

¿Qué pasa cuando se quema un bosque?

El bosque es un ecosistema final en la sucesión y tarda cientos de años en volver formarse. Si hay un incendio y acaba con el bosque, después aparecerá un pastizal y luego, quizá, un matorral, pero este último tiene una capacidad de ignición muy elevada. Hasta que no se alcance la formación del bosque, es muy difícil recuperar toda la biodiversidad. Por otro lado, una gran parte de nuestros bosques en realidad no lo son: son cultivos forestales, de pinos, eucaliptos... Otros años esos han sido los causantes de los incendios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo primero que deben tener esos cultivos es limpieza, si se abandonan es un peligro.

¿Por qué los cultivos de eucaliptos pueden ser un problema?

El suelo que tenemos no va acorde con los eucaliptos, ahí está la clave. Pones un eucalipto en un monte, sí, pero debajo no crece nada, más allá de arbustos espinosos. Eso es un problema para el sistema y el equilibrio.

¿Hay bosques más resistentes que otros frente a incendios?

Los bosques más resistentes siempre son aquellos con las hojas caedizas. Los hayedos, las carballedas, robledales, abedulares... Hasta un cierto nivel, son resistentes al fuego, están ahí, pueden aguantar los incendios.

¿Es verdad que un hayedo no se quema?

Es verdad. De forma natural, aunque le caiga un rayo encima, un hayedo no quema, aguanta mucho más que otros árboles.

¿Cómo afectan los incendios a especies emblemáticas y endémicas de la flora asturiana?

El número de especies endémicas en la zona cantábrica no es muy elevado. Se encuentran en áreas de alta montaña, donde no hay bosque. Los endemismos raramente soportan incendios, les afecta poco, porque están fuera de los ecosistemas que arden fácilmente. Una cosa es tener valor en cuenta el endemismo, pero también hay que cuidar lo autóctono, lo natural, que tiene un gran valor y es lo que nos permite conservar los suelos.

Todo depende del suelo.

Absolutamente. En las capas superiores, con un incendio, se muere todo: lombrices, caracoles, hongos...También en, al menos, veinte centímetros sobre el suelo. Eso desaparece, luego vienen lluvias, arrastra la zona inclinada y aparece la zona madre (la estructura del suelo). Eso es tremendo, tarda muchísimo en recuperarse.

¿Por qué?

Porque si sale la roca madre quiere decir que hay poca o ninguna vegetación natural en ese lugar. Sale la roca madre, los arrastres de los restos del incendio van a los ríos por las lluvias, de los ríos a la costa y se deposita esa sustancia en el mar, que puede ser tóxica.

¿Qué consecuencias tienen los incendios para la fauna y para la conectividad de los ecosistemas?

La naturaleza está conectada y todo afecta. En este caso, a través de las corrientes. Si en un punto hay un incendio, las consecuencias del mismo igual pueden verse a 50 kilómetros e n varios años. Lo importante es que aquellos que nos gobiernan tengan en cuenta que eso puede ocurrir. Hay que disponer de personal adecuado y también controlar a los responsables, porque muchos de los fuegos son provocados, tampoco nos podemos engañar.

El bosque y el fuego siempre han convivido.

Esa convivencia está en su peor momento por un problema de densidad de población, que ha aumentado. El fuego que antes era provocado por la gente, no era tan efectivo o negativo como el actual. Las repoblaciones forestales también permiten que los incendios se intensifiquen. Hace 500 años eso no ocurría.

¿Cuál sería una buena gestión de los bosques?

Es problemático. Por un lado están políticos y en lado opuesto los ecologistas. Hay que buscar los términos medios que nos permitan asegurar que estos incendios no se repitan, o sean puntuales y fáciles de extinguir. Debe haber coordinación de los gobiernos para que establezcan unas comisiones que analicen cuáles son los árboles que deben cultivarse y aquellos que no se van a volver a introducir. La primera fase ya permitía evitar incendios La segunda parte es control contra los incendiarios, eso es fundamental, nadie la ve.

Los ganaderos dicen que la administración no les deja realizar tareas básicas en el medio natural.

Eso tiene que controlarse, con equipos mixtos de gente de campo y del gobierno, para que se busquen soluciones. No toda Asturias necesita el mismo sistema.

¿La reforestación de especies autóctonas sería un instrumento contra la expansión de otras como los eucaliptos?

Es fundamental. Pueden decirme: "No, es que los eucaliptos tienen más valor económico que un hayedo". Pero todo depende. Los eucaliptos van a la industria papelera, pero cada vez menos. Es fundamental esa reforestación, con especies autóctonas y con las condiciones ambientales adecuadas. No puedes meter un hayedo al pie de la costa, porque no tiene sentido, no es su lugar.

¿Le sorprende que se ponga en duda el cambio climático?

Es uno de los factores fundamentales de lo que está ocurriendo ahora, esto son datos incuestionables. Ha habido especies que han desaparecido y otras que han venido, por las bajas temperaturas. Si a esto le unimos las personas que pueden prender fuego…

¿Qué pasa con el plumero de la Pampa?

Es la planta invasora más peligrosa que tenemos en el norte de la península. Por dos motivos. El primero es ecológico: está invadiendo hayedos en áreas protegidas. El otro aspecto negativo, muy negativo, es que es una gramínea, con granos de polen que producen asmas. Nuestras gramíneas del norte florecen en primavera, entonces la gente asmática al polen tiene ese problema de salud en esa época del año. La pampa es en otoño: por tanto, una persona alérgica al polen no solo tendrá problemas respiratorios en primavera, sino también en otoño. Es un problema muy grave.

Usted tenía un proyecto para erradicarla, ¿qué fue de él?

No se llevó a cabo porque era muy costoso. Se cogía la planta con un tractor y la metían en el camión, pero al tirar de ella centenares de raíces quedaban en el suelo y salían ejemplares nuevos. Se podía meter una excavadora, pero era muy costoso. Aquel proyecto quedó en la nevera. He de decir que mi proyecto, cuando lo presenté, era de control, no eliminación pero ahora...Me llama la atención que a mucha gente le gusta el plumero, dicen que son preciosos, que adornan. En fin, ideas tiene todo el mundo.

¿Tenemos 27 tipos de bosques, subiendo?

Puede variar, hay bosques que están en regresión. Dentro de estos 27 hay aquellos de carácter más o menos templado, que son las de zonas bajas. Esos bosques, si el cambio climático afecta, desaparecerán y serán sustituidos por encinas o similares. Habrá modificaciones climáticas que afectarán a nuestros bosques.

¿Cómo estamos en comparación con otras comunidades respecto a nuestros bosques?

Bastante bien, en comparación con otras zonas, porque tenemos masas forestales muy cerradas. En comparación con lo que veo, por ejemplo en Andalucía, donde hay un desastre, porque que desaparecen constantemente bosques por el cambio climático, estamos bien.

¿Cómo serán nuestros bosques en 20 años?

En 20 años, si se considera que este cambio climático se va a acentuar, nuestros bosques pasarán de ser de hoja caduca a tener una masa de hoja perenne, aunque eso ya pasó en su día. En el terciario esto era mediterráneo, templado.

¿El paraíso natural está en riego?

El paraíso natural está en riesgo, en mucho riesgo a largo plazo, porque la actividad humana impide el paraíso y favorece que lo esté.