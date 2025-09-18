Unanimidad en Asturias: políticos, empresarios y sindicatos, a una, consideran que el peaje del Huerna "supone un castigo"

Los partidos políticos con representación en la Junta General, el empresariado, los sindicatos y las asociaciones de transportistas cargaron ayer contra la existencia del peaje del Huerna y cuestionaron el posicionamiento del Gobierno central, que avala la ampliación que la Comisión Europea cree ilegal. Adriana Lastra, delegada del Gobierno, guardó silencio, remitiéndose a la posición del Ejecutivo central.

"Injusto para el PSOE". "La prórroga del peaje del Huerna fue una decisión unilateral e irresponsable del Partido Popular. A partir de ahí, y como siempre hemos remarcado, somos favorables a la eliminación del peaje, que supone un castigo injusto a todos los asturianos y asturianas".

EL PP rechaza "lecciones de historia". "Desde el PP de Asturias creemos que el Gobierno central tiene que asumir que el peaje del Huerna a día de hoy es un agravio histórico para nuestra comunidad. Lo que reclaman los asturianos no es una lección de historia, sino soluciones. Hoy el Gobierno de España tiene la oportunidad y la obligación de eliminar un peaje injusto que penaliza a nuestra tierra; Sánchez no puede esconderse en el pasado y Asturias exige ya la eliminación del peaje del Huerna", destacó Pedro de Rueda, parlamentario.

Vox carga contra el bipartidismo . "Para Vox, desde el sentido común, tal y como hemos manifestado en repetidas ocasiones, el peaje del Huerna, resultado de políticas del bipartidismo implica un aislamiento con la península vergonzoso", indicó el diputazo Gonzalo Centeno.

IU dice que "nunca debió existir". "El peaje del Huerna debe ser suprimido, porque nunca debió existir", aseguró Delua Campomanes. (IU).

Foro critica "el juego del PSOE". "El Gobierno de España tiene recursos suficientes y debe priorizar esta cuestión sin comprometer otros proyectos estratégicos en Asturias", destacó Adrián Pumares, que añadió que "ya cansa el juego que se trae el PSOE con decir una cosa aquí y otra en Madrid".

Tomé pide actuaciones. "La supresión es una reivindicación que mantenemos y no debe perjudicar a otras inversiones"", según Covadonga Tomé.

FADE respalda a Barbón. "Manifestamos nuestro total apoyo al Principado e instamos al Gobierno a que recapacite sobre la postura manifestada y proceda a la eliminación del peaje, evitando un previsible, tortuoso y largo proceso judicial para resolver", razonó María Calvo, presidenta de la patronal FADE.

La cámara de comercio pide "igualdad". "Desde la Cámara de Comercio creemos que es necesario acabar con esta discriminación y avanzar hacia una conexión libre de peaje que nos sitúe en igualdad de condiciones con otras comunidades. Lo que Asturias necesita son infraestructuras que impulsen la actividad empresarial, no que la encarezcan", destacó Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.

ADE respalda al Principado. "Corresponde ajustarse a la normativa europea, que es clara en la obligación de suprimir el peaje del Huerna. La competitividad de las empresas asturianas y también los ciudadanos no deben soportar más agravios comparativos con otras comunidades autónomas", razonó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Gijón.

"No se puede esperar más", dice la cámara de avilés. "Los ciudadanos no pueden esperar más. En vez de culparse sobre el origen del problema, no debemos obviar que fue el Estado el que renovó erróneamente la concesión y, por lo tanto, debe ser el propio Estado el que asuma su responsabilidad con bonificaciones del 100% sin excepciones", indicó Daniel González, presidente de la Cámara de Avilés.

sindicatos y patronales del transporte, de la mano. "Faltan soluciones y cumplir con la UE y sobran el reparto de culpas", destacó Ana María Rodríguez, (CC OO). "El Gobierno tiene que cancelar el peaje del Huerna, es un asunto de justicia social, y no puede ser que conlleve el recorte de otras inversiones", aseguró Javier Fernández Lanero (UGT). "El Gobierno solo busca alargar el proceso", dijo Ovidio de la Roza, de la patronal Asetra. "El Gobierno es tan responsable como el PP, su postura es un claro error", destacó Alejandro Monjardín (Cesintra). n