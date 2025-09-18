URA formaliza la candidatura para dirigir la marca Ternera Asturiana

Fernando Martínez y Verónica Molleda formalizaron este jueves la candidatura de Unión Rural Asturiana (URA), en representación del sector ganadero, para optar a dirigir el consejo regulador de la IGP (Identificación Geográfica Protegida) Ternera Asturiana. Más de 500 socios de la marca, según URA, han dado su aval a la lista, que encabeza Martínez seguido de Molleda. Para presentar la candidatura han sido necesarios 265 avales.

"La lista encabezada por el salense está formada en su inmensa mayoría por jóvenes, cuyo objetivo común es dar un valor añadido al producto de la marca IGP y que los ganaderos asturianos salgan beneficiados de ello, trasmitiendo a la sociedad la calidad de nuestra raza y explicando el ciclo vital de las reses desde su nacimiento al sacrificio dentro del territorio asturiano", explican en la organización agraria, que reclaman "la defensa y promoción más tenaz y eficaz" de la carne asturiana. Ternera Asturiana cierra este viernes el plazo para presentar candidaturas del sector ganadero.

El coordinador de URA, Borja Fernández, ha renunciado a cerrar la lista.

El próximo 22 de noviembre están convocadas las votaciones después de un largo proceso no exento de problemas. En la convocatoria inicial no hubo candidatos de los ganaderos, lo que llevó al Principado a intervenir la IGP, que ahora espera culminar la renovación de la directiva.