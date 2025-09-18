El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria

El vuelco de una camión en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Berbes (Ribadesella), cerca del límite con Caravia, ha cortado la carretera, y los vehículos están siendo desviados por la carretera nacional de la costa (N-632).

El accidente se ha producido en torno a las cuatro de la tarde a la altura del kilómetro 330,2 de la carretera, en sentido a Cantabria, según las primeras informaciones.

Imagen del vuelco. / Guardia Civil

La carga transportada por el camión (áridos) están esparcidos por toda la calzada. El conductor ha resultado herido con cortes y contusiones. El camión pertenece a la empresa de Transportes ANA.

Retenciones en el lugar del vuelco. / Jonathan Hevia

A la zona se han desplazado varias patrullas del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella, Gijón y Oviedo.