Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria

Los conductores están siendo desviados por carreteras convencionales

El camión volcado.

El camión volcado. / Guardia Civil

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El vuelco de una camión en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Berbes (Ribadesella), cerca del límite con Caravia, ha cortado la carretera, y los vehículos están siendo desviados por la carretera nacional de la costa (N-632).

El accidente se ha producido en torno a las cuatro de la tarde a la altura del kilómetro 330,2 de la carretera, en sentido a Cantabria, según las primeras informaciones.

Imagen del vuelco.

Imagen del vuelco. / Guardia Civil

La carga transportada por el camión (áridos) están esparcidos por toda la calzada. El conductor ha resultado herido con cortes y contusiones. El camión pertenece a la empresa de Transportes ANA.

Retenciones en el lugar del vuelco.

Retenciones en el lugar del vuelco. / Jonathan Hevia

A la zona se han desplazado varias patrullas del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella, Gijón y Oviedo.

Conductores afectados por el vuelco.

Conductores afectados por el vuelco. / Jonathan Hevia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  2. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
  3. Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
  4. Se buscan profesores de FP en Asturias: estos son los perfiles más demandados para una incorporación inmediata
  5. El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
  6. Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
  7. Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud
  8. Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE

El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria

El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria

El PP tiende la mano a Barbón para negociar el próximo presupuesto (aunque con condiciones)

El PP tiende la mano a Barbón para negociar el próximo presupuesto (aunque con condiciones)

Queipo (PP) sobre el Huerna: "El peaje es una enorme injusticia y lo digo con claridad"

Queipo (PP) sobre el Huerna: "El peaje es una enorme injusticia y lo digo con claridad"

Asturias: el paraíso natural que conquista a quienes buscan desconexión total

Asturias: el paraíso natural que conquista a quienes buscan desconexión total

Ripa llama a los asturianos a manifestarse dentro de un mes para forzar al Gobierno a retirar el peaje del Huerna

Ripa llama a los asturianos a manifestarse dentro de un mes para forzar al Gobierno a retirar el peaje del Huerna

Alejandro Page toma el relevo de Juan Escriña como director general de Santa Bárbara Sistemas

Alejandro Page toma el relevo de Juan Escriña como director general de Santa Bárbara Sistemas

Aena anuncia inversiones para el aeropuerto de Asturias: estas son

Aena anuncia inversiones para el aeropuerto de Asturias: estas son

Malas noticias para el campo asturiano: el tiempo que hará en otoño no mejorará las cosas

Malas noticias para el campo asturiano: el tiempo que hará en otoño no mejorará las cosas
Tracking Pixel Contents