De 24.000 a 20 euros: la Audiencia reduce la minuta de un abogado a la milésima parte

La sección sexta de la Audiencia de Asturias ha estimado el recurso del cliente de un despacho de abogados ovetense a quien pedían 24.084,27 euros para cubrir los honorarios por un proceso de declaración de incapacidad laboral perrmanente. La resolución de instancia dio la razón a la firma, pero la Audiencia rebaja esta cifra a 20,71 euros, una milésima parte. El recurso del usuario se fundamentaba en que el letrado no le había dado correctamente la información precontractual exigida por la normativa durante la primera entrevista en la que explicó su patología y pretensión. Sólo se limitó a exigirle 2.420 euros para sólo por estudiar el caso. En la segunda entrevista, el cliente, atendido por el ayudante, firmó el encargo, pensando que ya había pagado los honorarios.

El tribunal cita al TJUE que razonó en una sentencia que en los contratos de servicios jurídicos concurre una situación de inferioridad para el cliente, ya que "los abogados tienen un alto nivel de competencias técnicas que los consumidores no poseen necesariamente, de modo que estos pueden tener dificultades para apreciar la calidad de los servicios que le prestan". Ese fallo del TJUE resalta la obligación del abogado de "poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, el importe aproximado, en cuanto sea posible, de los honorarios", algo que no puede resultar tan difícil para un profesional.

La pensión reconocida al demandado ascendió a 1.421,74 euros en 14 pagas, 59.713,08 euros anuales. "Tomando esa cifra, constatamos que el 20% de la escala segunda arroja un valor final de 2.017,12 euros, al que habría de aplicarse el IVA. Dado que lo ya abonado, 2.420 euros, es ligerísimamente inferior al cálculo de honorarios, procede estimar de recurso y reducir la condena a la diferencia 20,71 euros", concluye el fallo, que puede ser recurrido.