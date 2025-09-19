Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por el fuego en un pinar cercano a La Fresneda

Un incencio con dos focos en un pinar ubicado entre los concejos de Siero y Llanera causó ayer alarma entre los vecinos de la zona. El primero se originó en las proximidades del Llagar El Güelu, en Pruvia, a las 18.19 horas. El segundo, en la zona norte de la urbanización de La Fresneda, a las 18.30 horas.

Ambos fueron extinguidos pasadas las ocho de la tarde y se investiga la causa de ambos, muy cercanos geográficamente y que se declararon casi a la vez, en un breve espacio de tiempo.

Nacho Vegas lanza "Alivio", un luminoso canto existencial

Berta Piñán preside la asociación de escritores PEN Club Asturianu

La declaración BIC al teatro popular asturiano sale a información pública

Marisa Valle Roso: "Que yo sepa cantar no quiere decir que no pueda usar autotune"

"El vuelo de la celebración", homenaje a Xuan Bello hoy en Las Caldas

CC OO amenaza con paros en la acería de AcelorMittal en Gijón

La falta de comida empujará al oso a buscar alimento de origen humano

Las condenas por delitos sexuales crecen en Asturias un 28% en 2024

