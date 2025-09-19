Alarma por el fuego en un pinar cercano a La Fresneda

Un incencio con dos focos en un pinar ubicado entre los concejos de Siero y Llanera causó ayer alarma entre los vecinos de la zona. El primero se originó en las proximidades del Llagar El Güelu, en Pruvia, a las 18.19 horas. El segundo, en la zona norte de la urbanización de La Fresneda, a las 18.30 horas.

Ambos fueron extinguidos pasadas las ocho de la tarde y se investiga la causa de ambos, muy cercanos geográficamente y que se declararon casi a la vez, en un breve espacio de tiempo.