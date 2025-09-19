Alarma por el fuego en un pinar cercano a La Fresneda
Un incencio con dos focos en un pinar ubicado entre los concejos de Siero y Llanera causó ayer alarma entre los vecinos de la zona. El primero se originó en las proximidades del Llagar El Güelu, en Pruvia, a las 18.19 horas. El segundo, en la zona norte de la urbanización de La Fresneda, a las 18.30 horas.
Ambos fueron extinguidos pasadas las ocho de la tarde y se investiga la causa de ambos, muy cercanos geográficamente y que se declararon casi a la vez, en un breve espacio de tiempo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
- Se buscan profesores de FP en Asturias: estos son los perfiles más demandados para una incorporación inmediata
- El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
- Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
- Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació
- Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud