Ángela Santianes: "Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos"

La ingeniera química Ángela Santianes (Langreo, 1964) lleva más de nueve años al frente de DuPont en España y Portugal, cargo que abandonará para integrarse en Arclin. Es la compañía que acaba de adquirir la división de la fibras sintéticas (aramidas) Nomex de DuPont, que incluye las dos últimas fábricas que tenía la multinacional norteamericana en Asturias.

-¿Por qué DuPont vende sus negocios Nomex y Kevlar?

-DuPont se ha convertido en una compañía que hace infinidad de materiales, algunos casi imposibles. Esa amplitud de productos era su gran fortaleza. El problema es que ese tipo de compañías son muy complejas de gestionar y en los tiempos actuales, en los que de un año para otro cambia todo, las decisiones hay que tomarlas con mucha rapidez. Por tanto, la complejidad no es sostenible y por eso la compañía está en un proceso de simplificación del porfolio. Pensábamos que ya se había logrado cuando se separó la parte de Corteva (productos agrícolas), pero no fue suficiente, y ahora se está separando la parte de electrónica (Qnity) y se está revisando todo el porfolio para decidir que será DuPont. Hacemos tantas cosas que el mercado no nos identifica.

-Históricamente han sido una compañía química.

Sí, pero ya hace tiempo que sacamos la parte química con Chemours. Todo el mundo sabe qué hace Amazon, Tesla, Microsoft, Apple o Inditex. Necesitamos esa simplicidad para que el mercado nos identifique y la gestión sea más ágil.

-¿No era buen negocio Nomex?

-Que salga de DuPont no quiere decir que sea un negocio malo. Lo que pasa es que tienes que quedarte con unos pocos. Se están analizando todos los negocios y en el caso de aramidas se ha encontrado un «partner», Arclin, que compagina bien con lo que nosotros tenemos. Es una buena solución para este negocio. Se ve que va a crecer más fuera, con ese «partner», que dentro con la complejidad de DuPont. La compañía se está preparando para la nueva era y si alguien sabe transformarse es DuPont, que lo lleva haciendo desde hace más de 222 años. Seguro que será un paso atrás para coger impulso.

-Con la venta de Nomex DuPont deja de tener fábricas en Asturias.

Las dos fábricas que tenemos son del negocio que se escinde, si, pero a DuPont le queda en Asturias el centro de servicios. Nosotros no queriámos deshacernos de este emplazamiento (Tamón) porque es un «site» que le ha dado muchas alegrías a DuPont. Lo que pasa es que no puedes ser propietario de este emplazamiento si eres una empresa de servicios, porque fue cecido para tener actividad industrial, por eso la titularidad de los terrenos pasa al comprador de las fábricas (Arclin).

-¿Y el centro de servicios de DuPont queda como inquilino?

-Si , lo mismo que está Corteva, Celanese o va a estar Qnity, con un acuerdo de alquiler .

-¿Es un adiós definitivo de DuPont a la actividad industrial en Asturias?

-Si más adelante DuPont quiere hacer una inversión, vuelve a considerar Asturias y hay terrenos disponibles, pues se verá.

-¿Asturias es competitiva para atraer producción industrial como lo fue hace más de 30 años para DuPont?

-Lo mejor que tenemos en Asturias es la forma en la que trabajamos, la capacidad de los profesionales y los resultados que se obtienen. Pero tenemos el reto de los costes energéticos . Si vienes con una industria que sea muy intensiva, con los costes energéticos que tenemos aquí es muy difícil competir. Es un factor muy desfavorable, pero no es el único. Añadiría el exceso de burocracia y los continuos cambios legislativos. Aún así, para nosotros, para producir en Europa no hay mejor sitio que en Asturias.

-El centro de servicios, ¿tiene futuro en Asturias sin estar ligado a una planta de producción?

-No tiene ninguna conexión. Tenemos centros de servicios en México, Estados Unidos, India, Filipinas, Singapur y aquí. El de Asturias es el único que está con una planta de producción. Es una anomalía, no se hace así normalmente. E su momento había acuerdos de empleo con Asturias y por eso se trajo el centro. Entre DuPont y todos sus «hijos», es decir, todas las empresas que vinieron a Asturias a través de la transformación de la compañía y que ya son diez, solo hay dos que tengan plantas de producción y centros de servicios a la vez, que son Corteva y DuPont. IFF, Axalta, Chemours, Celanese, Qnity o DXC tienen centros de servicios y no están con plantas productivas. Y todos permanecen y han crecido. No entiendo que el de DuPont, que es el padre de todos ellos y el más potente, tenga un problema por no estar con un centro de producción. Permanecer aquí dependerá de seguir siendo excelente. Mientras seamos buenos y productivos el centro permanecerá en Asturias. Es más, DuPont no puede operar sin el centro de Asturias porque desde aquí se llevan servicios para toda la compañía.

-¿Que servicios se prestan desde Asturias?

-Compras y logística, finanzas, recursos humanos, atención al cliente y tecnologías de la información. No para de crecer. La compañía ya no lo llama centro de servicios, lo llama centro de excelencia porque aquí, además de las operaciones básicas estandarizadas, ahora se hacen la mayoría de las que antes estaban centralizadas en Wilmington (EE UU). El centro de servicios de Asturias no corre peligro. ¿Dentro de 20 años seguirá?. Quién sabe. Pero por ahora no solo nos adaptamos a los cambios si no que lideramos cómo se tienen que hacer las cosas. Si seguimos en ese camino seguiremos bien.

-Y con las políticas proteccionistas de Estados Unidos, ¿no hay riesgo de que se incentive el regreso de actividad al país de origen de la compañía?

-El foco lo ponen en la parte de producción, porque ahí es donde están teniendo las dependencias tanto EE UU como Europa con respecto a China por la desindustrialización. La parte de las funciones no es un tema que esté en cuestión. Y en cuanto a la producción, lo que nosotros producimos aquí no va a Estados Unidos, va a Europa y Asia. Lo de Estados Unidos ya se produce allí.

-Los trabajadores del centro de servicios y los de las fábricas de Nomex que pasan a Arclin, ¿tienen motivos para temer por sus empleos?

-Arclin hace la compra porque ve capacidad de crecimiento en el negocio. Cuando es así, no estás pensando en reducir costes. No la compran porque piensan que está mal gestionada y la pueden optimizar. No es el caso. Ademas temnemos solapes interesantes entre las dos partes. Ellos fabrican para la construcción materiales resistentes al fuego y nosotros, que fabricamos Nomex (fibras ignífugas) no estamos en la construcción. Es un mercado potencial que ellos conocen muy bien. Además, ellos tienen 16 plantas y, salvo una que tienen en Reino Unido, todas están en Estados Unidos. El mercado europeo lo tienen por desarrollar. Nosotros tenemos el músculo para llevar sus productos a los mercados globales y ellos tienen el músculo en la construcción, donde no estamos y pueden darse nuevas aplicaciones para Nomex. Ven capacidad de crecimiento y cuando es así no estás hablando de reducción de personal, todo lo contrario. Además, Arclin podría necesitar contratar servicios porque esa parte no se traspasa.

-Pero ya hay una distribución del personal de Asturias que queda en DuPont y el que pasa a Arclin.

-Si, la parte de servicios se queda en DuPont, con 282 trabajadores, y la parte de las plantas, con 303 trabajadores pasa a Aramidas, que así se denomina hasta que se complete la venta a Arclin en el primer trimestre de 2026. Solo unos pocos del centro de servicios pasan a Aramidas porque ya trabajaban para esa división 100% o con un alto porcentaje.

-¿Y usted?

-En Aramidas.

-¿Por qué?

-Pertenezco a ese negocio. Mi nómina la paga el negocio de Aramidas. Sigo donde estaba.

-Pero usted es la presidenta de Dupont en España y Portugal.

-Se toma como referencia donde está la mayor parte de tu decicación. Yo me reparto entre todo lo que tenemos en España, pero sobre todo en Aramidas

-¿Es una decisión personal?

-No, como todo l mundo. Si tu porcentaje de dedicación era de más de un 50% a Aramidas quedas ahí. Yo venía de manufactura.

-Entonces habrá un nuevo presidente de DuPont en España.

-Si, pero eso ya le corresponde a la compañía. De momento sigo siendo yo hasta que se cierre esta compraventa. Y en paralelo tenemos la formación de Qnity, el negocio de electrónica que se separa ahora de DuPont y se formará aquí en Asturias un nuevo centro de servicios para ellos.

-¿Cuándo?

-Será efectivo el 1 de noviembre. El centro lo formarán 78 personas. Pasan de DuPont poco más de 40 empleados para llevarles el «expertise» y el resto son nuevos contratos que se suman a los que se han hecho para reemplazar a los que se trasladan. En total más de 70 nuevos contratos.

-Con la compraventa de Nomex desembarca una nueva multinacional en Asturias, Arclin. ¿Qué puede suponer?

-Es una multinacional industrial que se va a aprovechar del músculo internacional que tiene Aramidas y esto pude conllevar que en algún momento tenga que hacer alguna instalación en Europa. Aquí van a tener terreno disponible.

-El compromiso que adquirió DuPont hace más de 30 años de ayudar a reindustrializar Asturias, ¿se ha plasmado con todo ese ecosistema de empresas vinculadas a la compañía que están en la región?

-Se pedían mil empleos. Cuando se inició toda esa transformación en DuPont había cerca de 1.300 empleos en Asturias. Fue el máximo de DuPont. Pero si ahora sumas todas las compañías que están en Asturias por la transformación de Dupont, esas diez empresas, estás hablando de más de 3.000 empleos. No le ha venido mal a Asturias toda la transformación de la compañía. Ha salido ganando. Con las separaciones se pierden sinergias,con lo que se necesita más personal.

-¿Con esta nueva operación de compraventa Asturias gana?

-Por su puesto. Con las otras ha ganado. La más espectacular fue cuando se hizo la separación de la parte de tecnologías de la información. Eran cien personas y ahora en DXC hay mil.

-Y los planes de descarbonización que estaban en marcha en Tamón, ¿los hereda Arclin?

-Todo continua. El nuevo parque solar ya está operativo. Durante el día nos alimenta el parque solar 100%, somos una isla energética. Y tenemos un proyecto listo para acomodar nuestras calderas para el uso de hidrógeno. Está evaluado y listo, pero necesitamos que el coste del hidrógeno que se nos ofrezcan sea competitivo. Las administraciones deben apostar por ello.

-¿Es optimista con el futuro de DuPont?

-Con todo ese proceso de transformación hay quienes temen la desaparición de la compañía. Para nada. Esto es una transformación y si alguien sabe hacerlas es esta empresa. Está reconfigurándose y pensando en adquisiciones de tecnología para crecer en nuevos negocios. Las compañías valientes son las que perduran en el tiempo y DuPont está siendo valiente. Seguiremos aquí en Asturias siendo la base operativa del DuPont en el mundo siempre que sigamos haciendo las cosas bien.