Asturias se ofrece a acoger a más menores gazatíes que traerá el Gobierno
La ministra de Sanidad, Mónica García,anunció ayer a las comunidades autónomas que el Gobierno prepara la quinta misión para traer a más niños enfermos desde Gaza y ha invitado a las regiones gobernadas por el PP a sumarse al proyecto de acogida de los menores. España ya ha traído a medio centenar de menores y sus familias desde Gaza para darles asistencia sanitaria. Se han ofrecido a participar en el programa Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, País Vasco y Cataluña, ha concretado. "Invito a las comunidades del PP a que participen en esa operación de evacuación" humanitaria y sanitaria, añadió la responsable de Sanidad. "Son niños con traumatismos, que han sufrido bombardeos, con tumores que no pueden tratar en su país, con cardiopatías", afirmó.
