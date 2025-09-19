Aucalsa prevé ingresar 1.746 millones por el peaje, casi la mitad de lo que costó la Variante

Un hipotético rescate del Estado español a la autopista del Huerna, la AP-66, cuya prórroga es considerada ilegal por la Comisión Europea, supondría un gasto millonario para el Gobierno, aunque ninguna de las partes habla de cifras concretas. El Ministerio de Transportes evitó ayer hacer comentarios, así como Aucalsa, empresa concesionaria hasta el año 2050.

En sus cuentas anuales de 2021, Aucalsa estimaba unos ingresos de 2.150 millones de euros entre 2019 y 2050, lo que representa una media anual de 67,19 millones de euros procedentes de los peajes abonados por los conductores (15,60 euros en el caso de turismos). De acuerdo con estas proyecciones, en los 26 años que restan de concesión (2025–2050), la compañía prevé ingresar alrededor de 1.746 millones de euros, casi la mitad de lo que costó la Variante de Pajares.

Diversas fuentes señalan que, en caso de que el Gobierno decidiera liberar el peaje —escenario que actualmente no se contempla en el Ejecutivo de Sánchez—, Aucalsa reclamaría una compensación que podría incluso superar los ingresos estimados.

Una situación similar podría producirse si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abriese un procedimiento judicial y ordenase la anulación de la concesión, lo que llevaría una posible reclamación por parte de la empresa. Aucalsa forma parte del grupo Itínere, controlado por APG, el mayor proveedor de pensiones de Países Bajos.

Recientemente, la Comisión Europea autorizó la entrada del fondo de inversión Swiss Life en el capital de Itínere, lo que refuerza la presencia de inversores extranjeros en la gestión de estas infraestructuras.

La concesión de la AP-66, al igual que la de la AP-9, se encuentra en manos de capital extranjero. Estos fondos participan también en la explotación de otras autopistas españolas, como la AG-57 (Vigo–Baiona), la AG-55 (A Coruña–Carballo), la AP-53 (Santiago–Dozón), la AP-8 en el País Vasco o la AP-15 en Navarra. Una parte significativa de la red de autopistas de peaje en España está bajo gestión de grupos internacionales, que harían una reclamación millonaria en caso de ver anuladas sus concesiones.