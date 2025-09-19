Berta Piñán preside la asociación de escritores PEN Club Asturianu

Berta Piñán es la presidenta de la asociación de escritores en asturiano PEN Club Asturianu, que ha sido constituida recientemente. Su junta directiva mantendrá una reunión hoy en Oviedo con el representante del PEN Argentina, Gabriel Seisdedos, que hará las veces de mentor en el proceso de selección que los asturianos deben afrontar para incorporarse al PEN Internacional en el año 2026. "Creemos qu’esti fechu podría constituyir un pasu significativu na visibilización esterior tanto de la lliteratura asturiana como de la situación de minorización, cola correspondiente merma de derechos lingüísticos, que cadez la llingua asturiana", sostienen los promotores del PEN Club Asturianu.