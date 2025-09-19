Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CC OO amenaza con paros en la acería de AcelorMittal en Gijón

La acería de ArcelorMittal en Gijón.

La acería de ArcelorMittal en Gijón.

La asamblea de trabajadores de la acería de ArcelorMittal en Gijón convocada por el sindicato CC OO aprobó ayer por más de un 83% exigir a la dirección de la compañía siderúrgica la retirada de los aspectos más "lesivos" del acuerdo de reorganización de la instalación de Veriña con motivo de la puesta en marcha del nuevo horno híbrido de arco eléctrico. La asamblea de afiliados de CC OO asegura que se producirán "riesgos inasumibles" en materia de seguridad y señala que de no reconsiderarse el plan se convocarán paros parciales a partir de octubre.

Nacho Vegas lanza "Alivio", un luminoso canto existencial

Berta Piñán preside la asociación de escritores PEN Club Asturianu

La declaración BIC al teatro popular asturiano sale a información pública

Marisa Valle Roso: "Que yo sepa cantar no quiere decir que no pueda usar autotune"

"El vuelo de la celebración", homenaje a Xuan Bello hoy en Las Caldas

CC OO amenaza con paros en la acería de AcelorMittal en Gijón

La falta de comida empujará al oso a buscar alimento de origen humano

Las condenas por delitos sexuales crecen en Asturias un 28% en 2024
