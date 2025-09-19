CC OO amenaza con paros en la acería de AcelorMittal en Gijón

La asamblea de trabajadores de la acería de ArcelorMittal en Gijón convocada por el sindicato CC OO aprobó ayer por más de un 83% exigir a la dirección de la compañía siderúrgica la retirada de los aspectos más "lesivos" del acuerdo de reorganización de la instalación de Veriña con motivo de la puesta en marcha del nuevo horno híbrido de arco eléctrico. La asamblea de afiliados de CC OO asegura que se producirán "riesgos inasumibles" en materia de seguridad y señala que de no reconsiderarse el plan se convocarán paros parciales a partir de octubre.