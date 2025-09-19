El Centro Médico crea una unidad específica

Este pasado verano, a una conocida tienda de ropa de Oviedo llegó un matrimonio que reside en el extranjero. Al ser preguntados por su talla, comentaron que ambos habían perdido doce kilos en los últimos meses.

–¡Vaya suerte! ¿Y cómo lo hicisteis?

–Con las inyecciones…

Las "inyecciones para adelgazar" han sido la gran sensación del verano. Ya se tratara de una "operación bikini" de urgencia, ya de un proyecto más serio de perder kilos y ganar ligereza, en numerosas conversaciones de playa y terraza ha salido a relucir el remedio "casi mágico" para lograr uno de esos anhelados objetivos que lleva años resistiéndose. Una fórmula que algunos confiesan abiertamente y otros ocultan como si de un gran secreto de conciencia se tratara.

Los datos facilitados a LA NUEVA ESPAÑA por la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) son concluyentes: en lo que va de año 2025, las ventas de medicamentos que tiene como principio activo la semaglutida han aumentado globalmente en el Principado un 31 por ciento con relación al mismo periodo de 2024. El crecimiento de las dos presentaciones es dispar: el consumo de los comprimidos ha aumentado un 14 por ciento; el de los inyectables se ha disparado más del triple: un 53 por ciento.

La realidad parece justificar esta euforia. Estos fármacos ofrecen –y dan– lo que hasta ahora era sólo un sueño: quitarle de encima a su usuario entre el 15 y el 20 por ciento de su peso total. ¿Cómo? Por lo general, con un pinchazo semanal que ayuda a reducir el apetito y a comer menos, ya que el medicamento ralentiza el vaciamiento gástrico.

¿Y cuál es la contrapartida? Principalmente, el precio, que oscila entre 180 y 300 euros mensuales. Los fármacos con semaglutida están financiados por la sanidad pública si se prescriben para tratar la diabetes. Es el caso del "Ozempic", del que el paciente sólo ha de pagar una parte. Sin embargo, la persona que no sufre diabetes, y sólo pretende adelgazar, debe pagar el precio íntegro, como sucede con el "Wegovy".

Además de los basados en la semaglutida, hay otros fármacos con otros principios activos que presentan diversas singularidades: "Saxenda" (liraglutida), "Mounjaro" (tirzepatida), "Qsymia" (fentermina-topiramato)… Elías Delgado, catedrático de Medicina y jefe de la sección de Diabetes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), testimonia que los médicos de la sanidad pública están observando un fenómeno nunca visto con anterioridad: "Nuestros pacientes no están acostumbrados a pagarse sus fármacos, pero en este caso estamos viendo un porcentaje alto que asume ese gasto, que te pide la receta sabiendo que tendrá que pagar el coste íntegro".

De la misma manera, algunos farmacéuticos están viendo con cierta sorpresa que clientes de un poder adquisitivo discreto destinan una porción "importante" de su salario o pensión a perder peso. "Y no son uno ni dos, sino un goteo creciente", señala una empleada de una farmacia emplazada en un barrio ovetense de clase media.

"Estos medicamentos son una herramienta poderosa, pero no una solución mágica", destaca Rocío Herrero, médica de familia y directora del centro de salud ovetense de La Lila. Y añade: "Por eso, insisto mucho en que su uso debe ser siempre pautado y controlado por un médico". En la experiencia de la doctora Herrero, "algunos pacientes tienen resultados muy buenos y otros, no muchos, se estancan o no pierden peso porque responden mal al fármaco".

El doctor Elías Delgado no duda en aplicar a los nuevos tratamientos de la obesidad el adjetivo "revolucionarios": por su eficacia y por ser capaces de mitigar los innumerables problemas de salud que van asociados al exceso de peso. Sin embargo, advierte de que su uso "tiene que ir acompañado de un consejo nutricional, de un consejo médico y de una serie de pautas de renovación del estilo de vida".

Frente a quienes creen detectar un recurso un tanto frívolo a estos fármacos, el especialista del HUCA sostiene que los casos de banalización no alcanzan niveles preocupantes. No obstante, matiza, han de evitarse efectos como "una pérdida de músculo desproporcionada, que puede empeorar el pronóstico del paciente".

El doctor Delgado hace mucho énfasis en que este tipo de fármacos, además de propiciar una disminución de la masa corporal, han demostrado una potente acción protectora del corazón: "Han demostrado por primera vez en la historia de la medicina que, si los aplicas a una persona que haya tenido un infarto de miocardio, disminuyen un 20 por ciento el riesgo de volver a tener otro problema cardiovascular, en comparación con los pacientes que hacen dieta y ejercicio".

En relación con las inyecciones adelgazantes, se ha empezado a hablar de efectos secundarios como pancreatitis o incluso otros más graves. Hay quienes temen mayores consecuencias a largo plazo. El doctor Delgado subraya que tales temores no están fundados, al menos hasta la fecha: "Estamos observándolos desde 2005. Hubo dudas: pancreatitis, infecciones… Sin embargo, la realidad es que la seguridad es pasmosa. Es cierto que ha habido algún caso de neuritis óptica, pero son cifras inevitables en cualquier medicamento con millones de consumidores. Los riesgos reales son pequeños".

En cambio, sí están descritos, y se observan, efectos secundarios menores, en forma de náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza o dolor o disconfort abdominal. "Suelo explicar a los pacientes que son más intensos al principio y que disminuyen con el tiempo si se hace un ajuste gradual de la dosis", indica la doctora Herrero.

Lo que no es pequeño, sino inevitable, es el efecto rebote si el paciente deja de tomar el medicamento y no modifica sus hábitos nocivos previos. "Si se suspende el tratamiento, el apetito regresa, y los pacientes pueden recuperar el peso perdido. Es una medicación crónica", asevera Rocío Herrero, quien agrega: "La nutrición adecuada, el ejercicio, un buen descanso y aprender a gestionar el estrés son los cimientos. Sin ellos, el tratamiento se queda cojo".

Dicho de otra manera, el desafío prescrito por los médicos no ha de reducirse a una fugaz bajada de talla para una boda o a lucir "cuerpazo" en las semanas de playa, sino que ha de enmarcarse en una estrategia que sintetiza el doctor Elías Delgado: "Intentar que el objetivo no sea una ‘operación bikini’, sino una ‘operación salud’ en el contexto de disminuir peso y mejorar la salud cardiovascular".

"Vengo de una familia con propensión a engordar. A esto se suma que disfruto comiendo y bebiendo y que soy de tendencia ansiosa. He pasado por todos los regímenes: bajo unos kilos, los recupero, los bajo otra vez... En los últimos años había ganado más peso de lo normal y la entrada en la menopausia me daba terror. Empecé con el ayuno intermitente y me pareció fantástico, pero necesitaba una ayuda. Y esa ayuda fue el Wegovy. He bajado 14 kilos en un año, pero gracias al ayuno intermitente. El Wegovy ha sido una ayuda; no se adelgaza sólo por inyectarte Wegovy. El médico me inculcó la necesidad de que integrara en mi rutina algo de ejercicio y comiera mucha proteína para no perder músculo: ejercicio y músculo son fundamentales para sentirme bien ahora".

"Arrastro el estigma del sobrepeso y la obesidad desde la infancia. Me encontré con la maternidad y subí unos cuantos peldaños. Una lesión en la pelvis durante el parto frenó completamente mi movilidad y bajar de peso se centró principalmente en limitar la alimentación. Con la prescripción de mi médico de familia, iniciamos año y tratamiento de semaglutida en 2025. Pasados seis meses, sentí un bloqueo físico tremendo. Tras seis semanas consecutivas con la dosis máxima, absolutamente todo lo que ingería iba fuera pasadas no más de dos horas. Cuanto ya llevaba tres días que ni agua podía beber y mantener, acudí a Urgencias: deshidratación severa y dejar el tratamiento. Quizás debiera volver a intentarlo pero sin subir tanto las dosis para no llegar al bloqueo".

"El aumento en la utilización de este tipo de medicamentos parece que guarda relación directa con el potente efecto reforzador que tienen. Por un lado, se consigue la imagen corporal anhelada. Por otro, la validación social resulta notoria y contundente. Comentarios de ‘¡Qué guapa/o estás, vaya lo que adelgazaste!’ forman parte de nuestras conversaciones cotidianas, contribuyendo a reducirnos a un solo aspecto, la imagen física. Hay personas que, tras mucho tiempo intentándolo, bajan peso y pueden encontrarse mejor física y psicológicamente. Pero hay personas que pueden estar enmascarando miedos, ansiedades y otros problemas emocionales; trastornos alimentarios; dificultades familiares, laborales o de otra índole… que no se van a solucionar sólo con bajar de peso".

"Como profesional de la salud, me preocupa el uso poco responsable de estos nuevos fármacos para la pérdida de peso en pacientes que no son obesos o diabéticos, simplemente por el hecho de perder unos kilos de cara a una boda o al verano. En este caso, tomar atajos no es rentable a largo plazo para nuestra salud. La obesidad es una enfermedad crónica y estos fármacos pueden ser de gran ayuda. Pero debemos analizar no sólo la comida, sino las causas de esa obesidad. No quedarnos con la punta del iceberg, sino valorar horarios, estilo de vida, emociones, picoteos nocturnos... Conocer al paciente y el porqué de su actitud con la comida. La línea de acción ha de pasar, como en otros países, por unidades metabólicas en las que colaboren distintos especialistas de la salud".

El Centro Médico de Asturias, emplazado a las afueras de Oviedo, ha puesto en marcha una Unidad de Obesidad y Enfermedad Cardiovascular integrada por los cardiólogos Jesús María de la Hera y Julio Casares, y por Laura Monje, especialista en nutrición clínica y dietética. El programa incluye: 1) Evaluación inicial en cardiología: tipo y causas de obesidad, así como presencia de factores de riesgo cardiovascular y/o enfermedad cardiovascular asociada (conocida o desconocida); 2) Definición de estrategia (estilos de vida y/o fármacos), con la premisa de que la posibilidad de cirugía bariátrica se determinaría en el servicio de cirugía general; 3) Evaluación inicial en nutrición y establecimiento de un programa integral y personalizado; y 4) Seguimiento mensual en cardiología y/o nutrición durante doce meses. "El objetivo es conseguir al final del programa una pérdida de peso que redunde en mejoras de calidad de vida y percepción de salud, así como un mejor control del riesgo y la enfermedad cardiovascular", señalan los especialistas de la unidad.