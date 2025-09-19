Las claves sobre la venta de la sede de Duro Felguera en Gijón y el traslado de 500 trabajadores a Langreo

Duro Felguera regresará a Langreo, donde nació como sociedad hace más de un siglo y donde tiene sus orígenes con la fábrica siderúrgica que Pedro Duro comenzó a construir en La Felguera en 1857. La compañía de ingeniería y bienes de equipo, en preconcurso de acreedores y con necesidades urgentes de liquidez, ha acordado la venta de su sede en el Parque Científico Tecnológico de Gijón y prevé trasladarse a la actual Ciudad Tecnológica de Valnalón, un espacio de La Felguera en el que se reaprovecharon antiguas instalaciones de la fábrica siderúrgica de Duro para nuevas actividades empresariales, formativas y culturales.

Duro Felguera, controlada ahora por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, tendrá que presentar antes de que acabe este mes un plan de reestructuración ante el juez para evitar el temido concurso de acreedores. Dentro de las últimas decisiones adoptadas por la compañía asturiana figura un acuerdo de venta de su sede corporativa en el Parque Científico Tecnológico de Gijón por un importe que ronda los 15 millones de euros, según diferentes fuentes.

Era una medida que desde la dirección de Duro se estaba barajando hace tiempo, pero en los planes iniciales se hablaba de una venta con derecho a ocupación de la oficinas en régimen de alquiler. Sin embargo, la decisión que se ha tomado pasa por la venta del inmueble de Gijón (con tres plantas, sótano y garaje) y la mudanza de toda la estructura corporativa de la ingeniería asturiana y de sus oficinas centrales al distrito langreano de La Felguera. Dentro de la compañía se apunta que la operación "simbolizará el renacer". Allí se originó Duro y allí tenía su sede la empresa hasta que se trasladó a Gijón en 2008 tras una inversión de más de 13 millones de euros en una nueva construcción. Ahora se emprenderá el camino de vuelta si el juez aprueba el plan de reestructuración de la deuda de más de 300 millones que Duro Felguera mantiene con la SEPI, el Principado, la banca y diferentes proveedores. En los últimos meses Duro Felguera ya ha acordado otras medidas para tratar de reflotar la empresa como la venta a Indra del Tallerón de Gijón por 3,65 millones de euros, la cesión de contratos o un expediente de regulación de empleo que afecta a 180 empleados.

Las antiguas oficinas centrales de Duro Felguera en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en Langreo.

A ese paquete se suma ahora la venta de la sede de Gijón a una sociedad, una operación que se hará efectiva cuando el juez homologue el plan de reestructuración de la deuda, por lo que el comprador podría encontrarse entre los acreedores.

Fuentes del comité de empresa de Duro Felguera lamentaron que la dirección de la compañía no les haya comunicado la operación de venta de la sede y el traslado a Langreo, que podría afectar a los cerca de 500 trabajadores que ocupan las instalaciones del Parque Científico Tecnológico de Gijón. El comité solicitó ayer una reunión urgente con el presidente de la compañía, Eduardo Espinosa, para conocer los detalles del traslado y negociar las condiciones.

En Langreo esperan con brazos abiertos a Duro Felguera. "Sería una vuelta a sus orígenes. El retorno al lugar que nunca debió abandonar, Langreo", señaló el teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio de Langreo, José Antonio Cases, que señaló que la empresa ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Langreo para preparar una posible vuelta al entorno de Valnalón. Por parte del Ayuntamiento "se pondrán facilidades para que se instale. Dentro de la ley, cualquier licencia o gestión municipal que haya que realizar, intentaremos agilizarla para que Duro esté de vuelta en Langreo", añadió Cases.

Las antiguas oficinas centrales de Duro en La Felguera están alquiladas a la compañía tecnológica Capgemini, que recientemente concentró allí toda la actividad que tenía en la Ciudad Tecnológica de Valnalón al precisar menos espacio por el incremento del teletrabajo. Con esa operación dejó desocupadas las instalaciones del centro de empresas Incuv@tic II, que es propiedad del Principado y está situado frente las antiguas oficinas de Duro en La Felguera. La compañía de ingeniería también cuenta en Langreo con el edificio histórico del antiguo colegio de La Salle, pero ese inmueble solo se puede destinar a usos culturales y de formación.

La SEPI da por perdidos 90 millones de rescates a empresas en crisis

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya prevé un deterioro de casi 90 millones de euros en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), el instrumento con el que rescató tras la pandemia a empresas como Duro Felguera, a la que le concedió un préstamo participativo de 100 millones de euros en 2021.

Casi treinta empresas fueron rescatadas con el Fasee con 2.681 millones. Ocho empresas ya han cancelado el préstamo y 20 aún cuentan con financiación pública, entre ellas cuatro empresas con sede en Asturias: Volotea, Isastur, Imasa y Duro Felguera. Estas dos últimas se encuentran en preconcurso de acreedores, al igual que la también rescatada Meeting Point. Por ello, la SEPI duda que pueda recuperar todo su dinero. "En el ejercicio 2024 se ha registrado un deterioro, por importe de 89.404 miles de euros, para cubrir posibles contingencias en los préstamos concedidos no previsto en el presupuesto", señalan las cuentas del Fasee.

En el plan de reestructuración que ultima Duro y que debe homologar el juez se prevén pérdidas de dinero para acreedores y accionistas.