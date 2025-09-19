Las condenas por delitos sexuales crecen en Asturias un 28% en 2024

Las condenas por delitos sexuales se disparan en Asturias: 87 personas, 76 adultos y 11 menores, fueron condenadas el pasado año en Asturias por delitos sexuales, lo que supone un aumento del 27,8 por ciento respecto a 2023, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los 76 adultos suponen un aumento del 38,2 por ciento respecto a los 55 de 2023 y con ellos se registra la cifra máxima de la serie iniciada en 2017 por el INE. El incremento de las condenas por delitos sexuales en el Principado supera la del conjunto del Estado. El número de condenas a menores, sin embargo, se redujo ligeramente. Fueron 11 en total, dos menos que en 2023.

Si se tienen en cuenta todos los delitos, en 2024 fueron condenados en Asturias 6.705 adultos, un 28,3 por ciento más que en 2023 y la cifra más elevada de la serie, en este caso iniciada en 2013, y 296 menores, tres más que el ejercicio anterior y el máximo desde 2019. Del total de 6.705 adultos condenados, 5.093 son hombres, un 24,4 por ciento más que en 2023, y 1.612 mujeres, un 38,6 por ciento más.

En el caso de los menores, 199 fueron varones, 10 menos que el año anterior, y 97 mujeres, 13 más.

Datos nacionales

En el conjunto del país, las condenas por delitos sexuales también se incrementaron en 2024, tanto las impuestas a adultos –3.936-, que aumentaron un 37,3 por ciento con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores -550-, que subieron un 29,7 por ciento.

Este crecimiento general retoma la tendencia alcista interrumpida en 2023, cuando se experimentó un descenso en las condenas sexuales registradas desde 2017 por el INE.

Los datos generales sobre el número de condenas publicados por el INE muestran que en 2024 hubo en España 306.807 mayores de 18 años condenados por sentencia firme, un 9,4 por ciento más que en 2023, y 13.491 menores (de 14 a 17 años), un 36 % más. Ocho de cada 18 menores sentenciados eran españoles.

En el caso de la violencia sexual, los 3.936 adultos condenados cometieron 5.230 delitos, en 2024 y en algunos casos en años anteriores. 1.151 fueron considerados abuso y agresión a menores de 16 años.

Los delitos contra la seguridad vial, lesiones y hurtos, fueron los más cometidos por los adultos. El 79,9 % de los condenados en 2024 fueron varones y el 20,1 % mujeres, con una tasa de 12,4 por cada 1.000 habitantes en el caso de los hombres y de 2,9 en el caso de las mujeres, mientras que por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años.

La mayor parte de los condenados tenía nacionalidad española (el 71,4 %). Sin embargo, la tasa por cada mil habitantes fue 2,5 veces superior en el caso de los de nacionalidad extranjera (15,7) que en los de nacionalidad española (6,2).

Del total de condenados, el 73,8 % lo fue por un solo delito y el 26,2 % por más de uno.

De los 455.705 delitos cometidos por adultos, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial (22,6 % del total), los de lesiones (17,2 %) y los de hurtos (16,1 %).

Las mayores tasas de delitos se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (21,4) y Melilla (18,2) y en Baleares (14,9), mientras que los valores más bajos se registraron en Galicia (8,9), Madrid (9) y Castilla-La Mancha (9,2).

Mayoritariamente varones

En el registro Central de Sentencias, en 2024 fueron inscritos 13.491 menores con sentencia firme. Un 79,7% fueron varones y el 20,3% mujeres, lo que supuso en ambos casos un aumento de alrededor del 3%. Los 24.521 delitos asociados a estas sentencias condenatorias correspondieron en mayor medida de infracciones penales de lesiones (31,6% del total); robos (15,8%) y amenazas (9,8%). El número medio de infracciones penales por persona menor condenada fue de 1,8.

Los 550 menores sentenciados lo fueron por un total de 825 delitos sexuales, de los que 383 fueron abuso y agresión a menores de 16 años, y hubo nueve condenas por violación. Del total de menores sentenciados, 455 tienen nacionalidad española y 95 son extranjeros.

La mayoría de los menores condenados tenía nacionalidad española, como sucede en el caso de los adultos, aunque la tasa de condenados menores extranjeros fue proporcionalmente casi el doble (10,9) que la de nacionalidad española (5,8). Tres de cada cinco (el 60,8%) cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco (el 39,2%) más de una.