La declaración BIC al teatro popular asturiano sale a información pública

La Consejería de Cultura del Principado sacó ayer a información pública el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial del teatro popular asturiano. El 5 de febrero de 2025 la Consejería incoó el expediente y ahora, tras haberse emitido los informes pertinentes, se somete a información pública por el plazo de 20 días naturales. A partir de hoy y durante ese plazo pueden ser presentadas las alegaciones. La documentación principal del expediente está disponible para su consulta en el apartado de Expedientes de Protección Patrimonial de Patrimonio Histórico y Cultural del bloque temático de Cultura en la web oficial del Gobierno del Principado de Asturias. También en las oficinas del Servicio de Conservación del Patrimonio, en la calle Eduardo Herrera s/n, 2.ª planta, de Oviedo, de 9.00 a 14.00 horas, durante el periodo temporal fijado. El teatro popular asturiano está considerado por los expertos como una de las manifestaciones culturales más interesantes de Asturias. Comprende representaciones de obras en lengua asturiana, protagonizadas por actores que no son profesionales y que pertenecen a las clases populares. Pachín de Melás, Joaquín Sánchez, Antonio Medio, El Presi, Rosario Trabanco o Clara Ferrer son figuras destacadas. Además, tiene un marcado carácter comunitario y surge en muchos casos a partir de las experiencias de las denominadas sociedades de cultura e higiene, que desarrollaron su actividad en Gijón a comienzos del siglo XX.