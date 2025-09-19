Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Elige desde el conocimiento": una iniciativa para asegurar la continuidad de la pesca en Llanes

A través se este proyecto se busca impulsar la formación pesquera para mantener viva la tradición marinera de la zona

Reparando redes.

Reparando redes.

M. O.

El proyecto "Elige desde el conocimiento" busca promover la pesca en Llanes, una tradición fundamental que enfrenta el riesgo del relevo generacional. La flota pesquera local, basada en la experiencia familiar, está en peligro ya que muchos marineros veteranos se jubilan y sus hijos o familiares optan por otras profesiones o se trasladan. La falta de centros especializados y el desconocimiento sobre los oficios pesqueros dificultan que los jóvenes se interesen en esta actividad, que solo puede practicarse si hay mar y pesca. Por ello, es esencial promover la formación y el conocimiento del oficio, brindando a los jóvenes las herramientas para decidir su futuro profesional, fomentando el empleo y la fijación de población, además de preservar una industria que forma parte de la historia y cultura de Llanes.

A la izquierda sedal de pesca; a la derecha, reparando redes.

Sedal de pesca / Cedidas a LNE

El proyecto ofrece una visión integral de la pesca, abordando aspectos como tipos de pesca, aparejos, barcos, capturas, materiales, elementos humanos, climáticos y físicos, horarios y dedicación. También incluye información económica, como el coste y mantenimiento de barcos, subvenciones, salarios y requisitos laborales. Desde el punto de vista formativo, se explican las titulaciones necesarias, centros de estudio, prácticas y costes. Además, se abordan temas de comercialización, como las formas de venta, subastas y cofradías, así como la localización de especies, calendario de pesca y caladeros. También se consideran los riesgos en la mar y la importancia del conocimiento del estado del mar y los medios de comunicación. En definitiva, busca sensibilizar sobre la importancia de mantener viva la actividad pesquera en Llanes para su continuidad y relevancia en la comunidad.

Un proyecto del Ayuntamiento de Llanes financiado a través de la línea de ayuda a entidades locales del Grupo de Acción Local Pesquera del Oriente de Asturias de ADRIOA, Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias, cofinanciado por la Unión Europea a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

