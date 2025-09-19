Enagás sopesa que la regasificadora de Gijón almacene CO2 de industrias asturianas

Enagás estudiará la posibilidad de aprovechar la regasificadora de El Musel como planta de tratamiento y almacenamiento de CO2 procedente de la industria asturiana, que es intensiva en emisiones y que tiene intenciones de avanzar en su descarbonización.

Una representación de Enagás encabezada por su director general de Infraestructuras, Claudio Rodríguez, se reunió ayer en Oviedo con el director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli. Fue una primera toma de contacto en la que se abordó la marcha de la planta regasificadora de Gijón (denominada Musel E-Hub desde que Reganosa acompaña a Enagás en el accionariado con una participación minoritaria) y sus planes de futuro.

"Superados los dos primeros años de operación de la planta, estamos estables", resumió Claudio Rodríguez, que apuntó que la actual autorización de funcionamiento de Musel E-Hub como centro logístico de gas natural licuado (GNL) finaliza en diciembre de 2026.

De lo que será la planta a partir de esa fecha también se habló ayer, pero sin ir más allá de las perspectivas. Claudio Rodríguez apuntó que sobre la mesa sigue la estrategia anunciada por Enagás de convertir la regasificadora de Gijón en una planta multimolécula, en la que podrían tener protagonismo el hidrógeno verde o el bioGNL. Pero también apuntó que se van a evaluar las posibilidades del CO2.

"Habrá que ir viendo el desarrollo de todo el entorno industrial de la planta de El Musel y las sinergias que se puedan dar tanto en hidrógeno como en CO2, que en Asturias puede tener un potencial muy interesante, tanto para la planta como para el conjunto de la sociedad asturiana.", señaló Claudio Rodríguez. Enagás ya explora operar con CO2 en la regasificadora del puerto de Bilbao, de la que es propietaria junto con el Ente Vasco de la Energía. El plan, en colaboración con el operador francés Terega, pasa por recepcionar CO2 que se capture en las industrias de la zona, licuarlo en la planta regasificadora, almacenarlo en tanques y embarcarlo en buques adecuados para su traslado a los almacenes de CO2 de Terega en Francia.

"En toda Europa se están dando ese tipo de sinergias entre plantas regasificadoras e industria y vamos a ver qué rol puede tener la terminal de El Musel", señaló Rodríguez. Se plantea como un posible uso complementario para la planta.