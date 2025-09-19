Los expertos piden pensar las ciudades con "la persona en el centro"

Cuando se habla de pensar y planificar las ciudades, "sostenibilidad es sinónimo de salud", afirmó ayer Ester Higueras, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, parafraseando a uno de sus maestros, José Fariña. Arquitecta, urbanista e investigadora especializada en arquitectura bioclimática, la profesora Higueras intervino en una Jornada sobre Salud Urbana organizada por la Cátedra de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud (Prosa) de la Universidad de Oviedo que tuvo como escenario el Palacio Valdés Salas, emplazado en Salas.

La filosofía que subyace bajo la equivalencia entre salud y sostenibilidad consiste en "situar a la persona en el centro" a la hora de diseñar espacios. En su aplicación práctica, precisó la catedrática madrileña, implica "evitar que las personas se vean afectadas por ambientes nocivos en sus barrios"; o también generar espacios públicos para caminar, con el objetivo de "reducir el sedentarismo y el individualismo".

La jornada impulsada por Rubén Martín, director de la Cátedra de Salud Comunitaria, y sus colaboradores reunió en Salas a cerca de 40 profesores, expertos, políticos y profesionales sanitarios y de diversas disciplinas que reflexionaron sobre las maneras de transformar las ciudades en espacios generadores de bienestar físico y emocional.

En la sesión de puesta en común, los intervinientes incidieron en la necesidad de "modificar los espacios urbanos con un enfoque global", crear entornos de convivencia intergeneracional, fomentar el acceso una vivienda habitable y eficiente desde el punto de vista energético, y fomentar "una participación ciudadana real" en la toma de decisiones que puedan afectar a su salud. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad a educar a la población en esta materia.

José María González Gancedo, jefe del servicio de Régimen Legal de la Vivienda del Principado, anunció que el anteproyecto de Ley de Vivienda, en fase de tramitación, "incorpora como principio rector la consideración de la vivienda como un determinante esencial de la salud y el bienestar de la población". Esta medida implica "promover actuaciones que garanticen habitabilidad, salubridad, confort térmico y entornos residenciales saludables".

"La salud pública es política. Son realidades inseparables. La voluntad política es fundamental para trabajar en favor de la salud", aseveró Carme Borrell, jubilada hace pocos días de su cargo de gerenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Borrell fue presentada por Rafael Cofiño, ex director general de Salud Pública del Principado y actualmente diputado de Sumar en el Congreso.

Ana Fernández Somoano, profesora de la Universidad de Oviedo, expuso algunos resultados de sus investigaciones sobre salud y calidad del aire en las ciudades. Debido a la polución industrial y al tráfico de camiones y otros vehículos, Avilés y Gijón son las zonas menos saludables, indicó. Y añadió que en Asturias "el ozono no plantea problemas de salud", mientras que los efectos más nocivos se derivan del dióxido de nitrógeno.