La falta de comida empujará al oso a buscar alimento de origen humano

Si falta de comida en los bosques, al oso no le quedará más alternativa que buscarla en otros lados y esto pasa lógicamente por recurrir al alimento fácil, de origen humano, en zonas habitadas (huertas, plantaciones,...). Así lo revela una investigación publicada recientemente en una revista científica destinada a evaluar el futuro de nueve especies productoras de frutos secos en la Cordillera Cantábrica y que combina modelos de distribución de especies con proyecciones climáticas hasta el año 2100.

Entre los autores del estudio figura Pedro Álvarez Álvarez, catedrático del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. El calentamiento global influye en la composición de los bosques, donde el oso pardo cantábrico se abastece de frutos secos, de forma especial antes de hibernar, cuando tiene que tener muchas reservas de energía para largos meses.

"Nuestros modelos muestran que especies como el haya y los robles atlánticos verán reducida su presencia de forma drástica, mientras que el castaño y las encinas podrán expandirse, sobre todo en áreas occidentales y meridionales de la Cordillera Cantábrica", explica Álvarez. "Aunque el oso posee una gran plasticidad alimenticia y capacidad de movimiento, esta simplificación del mosaico forestal podría aumentar su dependencia de recursos menos estables y, en años de baja producción, intensificar la búsqueda de alimentos de origen humano".

El trabajo está también realizado por investigadores de la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad IMIB-CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Oviedo y Principado de Asturias). En el mismo se pronostica una reducción de especies atlánticas como el haya, el avellano y los robles atlánticos. Al tiempo, se habla de una expansión de especies más termófilas y mediterráneas, como el castaño, la encina y el alcornoque. Según los escenarios climáticos analizados, hasta un 25 % del área actualmente ocupada por el oso pardo podría quedar sin acceso a especies productoras de frutos secos a finales de siglo, mientras que la proporción de áreas con al menos dos especies disponibles disminuirá progresivamente.

Como alternativas, Pedro Álvarez y el resto de investigadores plantean la plantación de castañares en zonas estratégicas alejadas de núcleos habitados, la restauración de hábitats mixtos que combinen especies atlánticas y mediterráneas, y prácticas selvícolas que favorezcan la productividad de los rebollos.

La investigación se enmarca en el proyecto LIFE "Osos con Futuro", financiado por la Unión Europea y coordinado por la Fundación Oso Pardo, con apoyo adicional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.