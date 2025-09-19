La FP triunfa en Asturias: lidera la tasa de empleo y atrae a más estudiantes que la universidad

La Formación Profesional (FP) se ha consolidado como la opción mayoritaria de los estudiantes asturianos al finalizar los estudios obligatorios, superando por primera vez a la universidad en el año académico 2019-2020 y encadenando cinco cursos consecutivos de crecimiento.

Según los últimos datos del Observatorio de la Formación Profesional, en el curso 2022-2023 el 35,29 por ciento de los jóvenes eligió FP, mientras que un 32,38 por ciento optó por estudios universitarios.

La tendencia es clara: en el curso 2018-2019, la FP representaba el 33,61 por ciento de las elecciones, mientras que los estudios universitarios alcanzaban el 34,70 por ciento. Desde entonces, la FP ha crecido curso tras curso, mientras que la universidad ha perdido algo más de dos puntos porcentuales.

Este ascenso de la FP responde, según los expertos, a varios factores. Por un lado, la elevada empleabilidad de los titulados de ciclos medios y superiores, con tasas de inserción laboral que en muchos casos superan a las universitarias. Por otro, la ampliación de la oferta de estudios, con especialidades cada vez más adaptadas a las demandas del mercado y vinculadas a sectores en crecimiento como la digitalización, la energía o los cuidados. A ello se suma el esfuerzo de centros y administraciones por mejorar la percepción social de la FP, tradicionalmente asociada a un camino secundario y hoy valorada como una formación sólida y con futuro.

El cambio de tendencia también refleja una transformación en las aspiraciones de las nuevas generaciones. Muchos jóvenes buscan una vía directa hacia el empleo, con itinerarios más cortos y prácticos que los largos estudios universitarios. Esta elección no significa renunciar a seguir formándose: cada vez son más los estudiantes que, tras cursar un ciclo de FP, deciden dar el salto a la universidad con un perfil más especializado y con experiencia previa.

Mayor proyección laboral

Según los últimos datos del Observatorio de Formación Profesional, en Asturias, de todos los titulados de FP tan solo el 8,13 por ciento se encuentra en situación de desempleo.

Además, el Principado de Asturias es la comunidad autónoma en la que más personas, graduadas de algún ciclo de Formación Profesional medio tienen un trabajo vinculado a su titulación. Ese porcentaje se sitúa en algo más del del 84 por ciento. O lo que es lo mismo, de cada diez graduados, ocho logran trabajar en su ámbito académico. Una proyección muy favorable que va de la mano de ciclos en áreas relacionadas con el medio ambiente, seguidos de las tecnologías, que son los dos más demandados en la región.

La conclusión es clara: en Asturias, la Formación Profesional ya no solo compite de tú a tú con la universidad, sino que la ha adelantado y se afianza como la principal opción tras la Educación Secundaria Obligatoria. Una transformación silenciosa, pero profunda, que dibuja un nuevo mapa educativo en la región y que, todo apunta, seguirá marcando el rumbo en los próximos años.

Casi la mitad (el 46,96 por ciento) de las empresas españolas han pedido un nivel formativo equivalente a la Formación Profesional (FP) en las ofertas de empleo publicadas en el último año, de manera que la demanda de estos perfiles en el mercado laboral español ha aumentado en cinco puntos respecto a 2023. Este ascenso contrasta con la importante caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (21,42 por ciento), que ha disminuido en seis puntos porcentuales en el último año.