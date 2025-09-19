IU pide la convocatoria "inmediata" de la Alianza de las Infraestructuras para dar la batalla contra el peaje del Huerna
Delia Losa rechaza constituir una nueva plataforma: "Ya existe una que cuenta con representación política, social y sindical"
IU, socio de Gobierno del PSOE en Asturias, ha reclamado "la inmediata convocatoria" de la Alianza por las Infraestructuras por ser éste el foro que tiene que estar "ya encabezando todas las acciones para suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66, "que nunca debió insistir".
En palabras de Delia Losa, portavoz y diputada de IU-Compromiso por Asturias en la Junta General, la Alianza "es desde donde se tiene que defender, no solo la supresión del peaje del Huerna, sino el resto de necesidades en infraestructuras que tiene la comunidad autónoma". Esta postura es que sostiene también el PSOE, tal y como manifestó este mismo viernes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.
Por este motivo, en IU no ven bien la propuesta del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, sobre constituir una plataforma cívica para liderar las movilizaciones contra el pago del peaje, prorrogado hasta 2050, una decisión que cuestióna la UE.
"No es necesario constituir, formar, ni plantear ninguna nueva plataforma.Ya existe una, que es la Alianza de las Infraestructuras, que es la que ya cuenta con la representación política, social y sindical, por lo que no es necesario crear nada nuevo", recalca Losa.
La ampliación a 2050 del peaje fue aprobada por el Gobierno del PP en el año 2000. Ahora, la UE cuestiona la legalidad de la decisión. El Gobierno central de Pedro Sánchez ha avalado también ahora la prórroga, lo que ha sentado como un jarro de agua fría a nivel social, político y empresarial en Asturias.
