Llega el otoño y con él, la mejor información al mejor precio en LA NUEVA ESPAÑA

LA NUEVA ESPAÑA te ofrece los mejores contenidos con una oferta que no podrás rechazar. Si te suscribes ahora, podrás acceder a todos los contenidos digitales y, además, a la edición impresa digital durante 3 meses por tan solo 30 euros en total (antes 44 euros).

Por otra parte, si tan solo quieres acceder a los contenidos web, podrás llenar tu otoño de la mejor información digital por tan solo 6 euros los 3 meses (antes 12,99 euros).

Promoción LA NUEVA ESPAÑA / LNE

La promoción será válida desde el 19 de septiembre hasta el próximo 30 de septiembre, ¡así que date prisa y aprovecha esta gran oferta cuanto antes!

Ser suscriptor del periódico líder en Asturias pocas veces ha sido tan fácil. LA NUEVA ESPAÑA quiere que los asturianos puedan mantenerse al día y estar informados de la mejor manera posible. Por eso lanza una oferta por tiempo limitado, solo hasta mediados de mayo, que permitirá acceder, por tan solo 30 euros a todos los contenidos web y a la edición impresa digital durante 3 meses y por tan solo 6 euros a todos los contenidos web diarios de esta cabecera. Así, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.