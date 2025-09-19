Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega el otoño y con él, la mejor información al mejor precio en LA NUEVA ESPAÑA

La promoción solo será válida hasta el 30 de septiembre, ¡no la dejes escapar!

M. O.

LA NUEVA ESPAÑA te ofrece los mejores contenidos con una oferta que no podrás rechazar. Si te suscribes ahora, podrás acceder a todos los contenidos digitales y, además, a la edición impresa digital durante 3 meses por tan solo 30 euros en total (antes 44 euros).

Por otra parte, si tan solo quieres acceder a los contenidos web, podrás llenar tu otoño de la mejor información digital por tan solo 6 euros los 3 meses (antes 12,99 euros).

Promoción LA NUEVA ESPAÑA

Promoción LA NUEVA ESPAÑA / LNE

La promoción será válida desde el 19 de septiembre hasta el próximo 30 de septiembre, ¡así que date prisa y aprovecha esta gran oferta cuanto antes!

Ser suscriptor del periódico líder en Asturias pocas veces ha sido tan fácil. LA NUEVA ESPAÑA quiere que los asturianos puedan mantenerse al día y estar informados de la mejor manera posible. Por eso lanza una oferta por tiempo limitado, solo hasta mediados de mayo, que permitirá acceder, por tan solo 30 euros a todos los contenidos web y a la edición impresa digital durante 3 meses y por tan solo 6 euros a todos los contenidos web diarios de esta cabecera. Así, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.

  1. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  2. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
  3. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  4. Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
  5. Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació
  6. Se buscan profesores de FP en Asturias: estos son los perfiles más demandados para una incorporación inmediata
  7. El contrato de 40 millones que ha logrado una pequeña empresa de Castropol para construir vehículos para el Metro de Madrid
  8. Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud

La Coordinadora Ecologista denuncia ante la Fiscalía la muerte del oso pardo hallado en julio en Degaña

Llega el otoño y con él, la mejor información al mejor precio en LA NUEVA ESPAÑA

La FP triunfa en Asturias: lidera la tasa de empleo y atrae a más estudiantes que la universidad

Galicia tiende la mano a Asturias para exigir a Sánchez el fin de los peajes

Las claves sobre la venta de la sede de Duro Felguera en Gijón y el traslado de 500 trabajadores a Langreo

Nacho Vegas lanza "Alivio", un luminoso canto existencial

Berta Piñán preside la asociación de escritores PEN Club Asturianu

La declaración BIC al teatro popular asturiano sale a información pública

