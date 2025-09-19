Marisa Valle Roso: "Que yo sepa cantar no quiere decir que no pueda usar autotune"

No hay duda de que Marisa Valle Roso es una de las mejores cantantes de tonada que ha dado Asturias, pero aún hay más. La langreana se revela en "Cenicientes", el nuevo disco que se lanza hoy en todas las plataformas, su segundo trabajo en solitario después de "Lo Fugaz", como una de las artistas más renovadoras de la tradición asturiana. Quien espere escuchar asturianadas en "Cenicientes", las encontrará, pero también quien busque música urbana.

¿De dónde sale "Cenicientes"?

Hace un par de años que tenía la idea de hacer un nuevo disco y empecé a trabajar con Juan de Dios Martín ("Amaral", Xoel López, "Heredeiros da Crus", El Kanka, "Pereza", Chenoa…). Escribí algunos temas pero no acababan de funcionar.

¿Y qué hizo?

Un trabajo de introspección, probar canciones tradicionales, darles vueltas y componer desde otro sitio. Descubrí quién era yo, que quería hacer y qué quería contar en mis canciones.

¿Cómo llegó ahí?

Observando lo que me rodea, lo que me hacía ser quien soy. Me refiero a la minería, la lucha obrera, el feminismo... Tenía que contar las historias de mi alrededor. Quería componer desde la tradición, que era algo que no estaba haciendo. Empecé a utilizar melodías y letras de ese lenguaje propio de la música tradicional. Volví a escuchar y cantar tonada, que hacía mucho que no lo hacía y me di cuenta de que cuando cantaba una melodía tradicional o una canción pop, cantaba diferente. Fue una búsqueda hasta llegar a ese punto. La tonada es algo que llevo dentro, mi voz nació ahí y es donde me siento cómoda.

Y surgió "Cenicentes del carbón".

Fue la primera que escribí. Tenía que contar la historia de Anita Sirgo, Tina Pérez y Celestina Marrón, entre otras, y su papel en la Huelgona del 62. La canción surge cuando me di cuenta de lo importante que habían sido estas mujeres para la sociedad. Que mi generación no fuera consciente de esto me dio que pensar. Cuando Murió Anita fui al homenaje en forma de manifestación que le hicieron en el pozo Fondón. Y resulta que No había gente joven allí, cuando Anita Sirgo es un símbolo de la lucha obrera y además era de aquí.

"El tren de la libertad".

Lo mismo. Mucha gente no conoce la historia. Tiene que conocerse más y yo, como mujer asturiana de una generación más joven, sentía que tenía que saldar una deuda con ellas, decirles que no las olvidamos y que hay que recordar lo que pasó, porque puede volver a pasar, y hablar de todo lo que somos capaces de hacer juntas.

Esas son la segunda y la séptima canción del disco. La primera es "La Tormenta" y parece toda una declaración de intenciones, con autotune y mucha electrónica.

Esa canción tiene mucha historia detrás.

Pero vamos al autotune. Habrá muchos que digan que con su voz no lo necesita.

Quien no me conoce dice que utilizo autotune porque no sé cantar, porque hay gente que lo utiliza por eso. En "La tormenta" me gusta mucho el contraste de mi voz desnuda con el autotune. La primera vez que escuché mi voz con ese efecto me sorprendió muchísimo, pero me gustó. Lo cierto es que no tenía ninguna intención de utilizarlo, no fue algo buscando, pero surgió. Es un complemento añadido, un vestido más para la canción. Otra canción, "La manzana", también pedía utilizar el autotune, al ser más electrónica.

Pero… siempre habrá un pero.

Que yo sepa cantar no quiere decir que no pueda utilizar este tipo de cosas. Es jugar, y la música está para eso.

Cuénteme la historia detrás de "La tormenta"

Nace de un libro de conjuros e invocaciones, fórmulas mágicas de la tradición oral asturiana. Es una obra de Jesús Suárez, con Xosé Ambás y Ramsés Ilesies en la que aparece una informante, Dora, de Cangas del Narcea, que tiene unas piedras heredadas de varias generaciones con las que hace nueve cruces al aire y recita un conjuro para que se vaya la tormenta. Pude conocerla, estar en su cocina. Viví lo que hacen Ambás y Ramses en su tiempo libre, la importancia que tiene para la cultura asturiana. Ver a Dora hacer eso, con esas piedras, me emocionó muchísimo.

Hay mucho de tradición en el disco.

Canciones tradicionales solo hay una, "La Somedana", pero sí es cierto que hay mucho más. Por ejemplo, en "El pañuelín" hay una grabación de La Busdonga cantando "Carretera de Colloto", que es la primera canción que aprendí cuando empecé a cantar. En "La manzana" se escucha una grabación de Alan Lomax, "De los tres colores, madre". "La carbonera" también está inspirada en una canción tradicional pero no todo suena a "neotradi".

Las percusiones tienen mucha importancia.

Están las percusiones tradicionales de Manuel Cordero. También grabó Ramses. Utilizamos instrumentos como el pandero de Peñaranda pero también hay percusiones muy filtradas por Juan de Dios Martín.

Pese a todos esos arreglos ¿sigue prevaleciendo la voz de Marisa Valle Roso?

Sí. Aunque juegue en muchos temas, siempre está presente la voz y la emoción. En los conciertos siempre hay un momento más acústico para voz y guitarra.