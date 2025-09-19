Medio Rural pide ayuda a los cazadores para eliminar lobos

El Principado ha pedido ayuda a los cazadores para poder llevar a cabo el plan de gestión del lobo, que en Asturias incluye la eliminación de 53 ejemplares hasta el próximo mayo. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la Consejería de Medio Rural ha enviado ya a los cotos de caza la petición, para que los guardas puedan controlar a los animales junto a los agentes del Medio Natural, encargados hasta ahora del plan, activado el pasado mes de mayo, una vez que la especie dejó de estar incluida en el Listado de protección especial (Lespre) en las comunidades al norte del Duero.

La medida consiste en que los cazadores de las reservas con más daños del lobo sobre el ganado puedan dispararles. Los territorios se han elegido en base a los datos recabados por el Principado hasta agosto de este año.

Reclamación ganadera

La necesidad de involucrar a los cazadores en los controles del lobo en Asturias ha sido expuesta en más de una ocasión por los ganaderos, que temen que la guardería del Medio Natural no sea capaz de aplicar por sí sola el plan. Los 53 ejemplares que Medio Rural quiere eliminar son sobre una población mínima de 345 ejemplares contabilizados en total en Asturias, un censo que no comparten las organizaciones ambientalistas (muy críticas con la salida del lobo del Lespre, actuación que han llevado a los tribunales) ni tampoco el Ministerio de Transición Ecológica.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria autorizó la extracción de un máximo de 53 lobos en la comunidad sobre una población mínima estimada de 345 ejemplares. El dato está recogido en el programa anual de control previsto en el Plan de Gestión del Lobo, que se ha retomado, tras la salida de este animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre).

Asaja pide datos

Algo que siempre se ha negado a difundir el consejero, Marcelino Marcos, son los lugares donde se aplican ya los controles y cuántos ejemplares se han ido matando. En este sentido, la organización agraria Asaja ha denunciado la "falta de transparencia" de Marcos, al que acusan de "mentir" al sector.

Asaja quiere saber cuántas extracciones se han hecho ya, dónde y cuántos agentes intervinieron.