Nacho Vegas lanza "Alivio", un luminoso canto existencial

De lo más pequeño a lo más grande. En esa escala cosmológica , metafísica, canta Nacho Vegas en "Alivio", composición de tono existencial y luminoso, que se presentó ayer como adelanto de lo que será su nuevo disco, con Oso Polita/Last Tour, previsto para enero de 2026. La canción y el vídeo ofrecen una versión menos dramática del cantautor y, de momento, menos narrativa, con un tono reflexivo.

Hay también, claro, pasajes sombríos en una composición larga y heterogénea, en lo musical, pero predomina un ropaje gozoso. En el vídeo de Jordi Santos, director de arte del proyecto, la naturaleza tiene una presencia predominante que, según avanza la nota de prensa de su discográfica, se extenderá a todo el disco. Lo mismo sucede con la ilustración del single, a cargo de Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic, que reproduce lo que parece ser una parte de una reinterpretación del "Jardín de las Delicias".

La canción, que en lo musical envuelve la sonoridad cruda marca de la casa Nacho Vegas y sus músicos (repiten aquí Hans Laguna, Cristian Pallejà, Ferran Resines, Juliane Heinemann y Joseba Irazoki) con ropajes de cuerdas de vaga reminiscencia al sonido discoteca de los setenta, gira en torno a una frase de William Burroughs: "Quizá todo placer no es más que alivio". Esa cita y una enumeración de la pequeñez humana y la belleza, guiada por una epifanía ante el encuentro del asturiano con un cormorán, completan la composición y avanzan esa idea de "la reflexión sobre las cosas (semi)preciosas, de las que trata el noveno álbum del asturiano", como resume en la nota de prensa de su discográfica.