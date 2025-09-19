El narco Laureano Oubiña, que afronta cuatro años de cárcel, se sienta este martes en el banquillo por tráfico de drogas en Asturias

La Fiscalía solicita la condena de 22 procesados por tráfico de cocaína a gran escala en Asturias. La vista oral comenzará el martes 23 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo. Uno de los acusados de la "operación Matta" es el conocido narco Laureano Oubiña, para el que se solicitan cuatro años de prisión.

El Ministerio Fiscal sostiene que, desde al menos julio de 2017, cinco de los procesados formaban parte de una organización que se dedicaba al tráfico de drogas en Asturias, principalmente de cocaína. Lo hacían de forma jerárquicamente ordenada, con una estructura y funciones perfectamente definidas y mantenidas en el tiempo.

Tuvieron a su disposición medios materiales y económicos relevantes con los que llevar a cabo su actividad ilícita, lo que les permitió además adoptar importantes medidas de seguridad, como armas de fuego municionadas, uso de vehículos a nombre de terceros, distribución de estupefacientes en grandes cantidades, incluso por kilos, y obtener así importantes beneficios económicos. No obstante, la forma ordinaria de trabajar era la modalidad de “fiado” para evitar contar con efectivo que pudiera comprometer a la organización en caso de una operación policial.

Por debajo de los máximos responsables, otro grupo de integrantes realizaba funciones de distribución de estupefacientes y recaudación a distribuidores a mayor escala, quienes a su vez, contaban con su propia red de vendedores minoritarios. Paralelamente, dado que la cocaína era adquirida fuera de Asturias, la organización contaba con intermediarios que se encargaban de la negociación y gestión de la adquisición con los proveedores. Uno de ellos sería el ya citado Oubiña.

Cuatro de los procesados están acusados, además, de blanqueo de capitales.

El 8 de noviembre de 2017, fue interceptado en la Autovía del Cantábrico, a la altura de La Caridad (El Franco), un vehículo de la organización en el que se encontraron, bajo el tapizado, cuatro paquetes plastificados de cocaína que arrojaron un peso de 4.105 gramos con una riqueza del 78,5%, droga valorada en 164.803,34 euros.

Además de esta droga, en los diversos registros practicados durante la operación se aprehendió cocaína por valor de 27.475,47 euros, junto con resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado y funcionamiento, entre otros muchos efectos. Los acusados no disponían de licencia para su tenencia. Por otro lado, las anotaciones contables incautadas a la organización reflejan grandes movimientos de adquisición de droga para su posterior distribución.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas relativo a sustancias que causan y no causan grave daño a la salud de los artículos 368, 369.1.5ª (notoria importancia) y 369 bis (organización) del Código Penal, en concurso de normas con los artículos 368, 369 y 570 bis, a resolver en virtud del artículo 570 quater 2, conforme al artículo 8.4º, siendo aplicables tanto los artículos 368, 369.1.3ª y 5ª bis del Código Penal, relativo a sustancias que causan y que no causan grave daño a la salud; un delito de tráfico de drogas, relativo a sustancias que causan y no causan grave daño a la salud del artículo 368, en concurso de normas con los artículos 368, 369 y 570 bis, a resolver conforme al artículo 570 quater 2, conforme al 8.4; un delito de tenencia ilícita de armas de los artículos 563 y 564.2 del Código Penal; y un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas del 301.

La Fiscalía solicita penas para los procesados que oscilan entre los 16 años de prisión y multa de 688.000 euros y los 3 años y 6 meses de prisión.

En siete de los procesados concurre la agravante de reincidencia.