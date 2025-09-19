El Oktoberfest Gijón llena El Bibio de ambiente bávaro con gran éxito de público

El espíritu bávaro se ha instalado en Gijón desde el pasado jueves 11 de septiembre, cuando la Plaza de Toros de El Bibio abrió sus puertas a la XII edición del Oktoberfest. El festival, que se prolongará hasta el domingo 21, ha recuperado su emplazamiento original con más fuerza que nunca y con una novedad que lo sitúa en el mapa nacional: por primera vez, forma parte de la red oficial de celebraciones Paulaner, lo que lo convierte en el primer Oktoberfest Oficial Paulaner del norte de España y en uno de los pocos que existen en el país con este distintivo.

El regreso a El Bibio, lugar donde nació la cita hace más de una década, tiene un valor simbólico. Para la organización es un "volver a casa" y el público ha respondido con entusiasmo: desde la inauguración, con el corte del primer barril, las gradas y el ruedo se han llenado de grupos de amigos, familias y visitantes llegados de distintos puntos de Asturias y del norte dl país..

Novedades y sorpresas

Además del sello Paulaner, esta edición ha introducido una novedad muy celebrada por el público: los pasados martes 16 y miércoles 17 la entrada ha sido gratuita, gracias al patrocinio de Equipastur y Caja Rural de Gijón. Esta medida, pensada para ampliar la asistencia entre semana, ha contribuido a reforzar la imagen del Oktoberfest como un evento abierto y popular.

La apuesta musical también se ha diversificado, con sesiones de DJs cada noche y temáticas especiales que han tenido gran éxito, como la fiesta de los 90 celebrada el sábado o el "Regreso a los 80" del domingo. A lo largo del fin de semana se esperan nuevas sorpresas en el cartel, con concursos, sorteos y animaciones que buscan mantener el ambiente festivo en lo más alto.

Jóvenes disfrutando del Oktoberfest. / Pablo Solares

Cerveza y gastronomía, la esencia del Oktoberfest

El gran atractivo sigue siendo la carta de cervezas Paulaner, que incluye variedades clásicas como Weissbier, Münchner Hell y Salvator, además de botellas especiales como la Oktoberfest Märzen y la Weissbier Dunkel. A esto se suman opciones para todos los gustos: Heineken 0.0%, Cruzcampo sin gluten y Amstel Radler.

En el apartado gastronómico, el público está disfrutando de una oferta variada que combina las raíces bávaras –salchichas, kebabs de pollo y verduras, barbacoa alemana, pretzels– con propuestas más internacionales y locales, como pizzas napolitanas, hamburguesas, nachos y patatas con diferentes toppings. La idea es recrear la atmósfera de un Biergarten, pero con un toque gijonés.

Afluencia y ambiente festivo

La organización reconoce que la respuesta está siendo muy positiva, con llenos destacados durante el primer fin de semana. El precio asequible de la entrada (2 euros por día) y la posibilidad de acceder gratuitamente en dos jornadas concretas han favorecido que el público sea diverso: jóvenes, familias y grupos de todas las edades han disfrutado de las noches en El Bibio.

El ambiente festivo, acompañado de música, concursos y el inevitable brindis con jarras de litro, ha convertido al recinto en un auténtico escaparate del Oktoberfest bávaro adaptado al verano asturiano. No faltan los disfraces típicos, las fotos con los vasos serigrafiados y el buen humor, que se contagia entre los asistentes.

Recordar que el Oktoberfest abre todos los días a las 19.00 horas, mientras el cierre se adapta al calendario: de domingo a jueves a medianoche, y viernes y sábados hasta las 2.00 de la madrugada.

La entrada solo se puede adquirir en taquilla el mismo día, no permite salir y volver a entrar, y la organización insiste en la importancia de llegar con antelación, especialmente durante los fines de semana, por la alta afluencia.

Sin duda, el Oktoberfest gijonés se ha consolidado como una de las citas festivas más originales del final del verano asturiano. Su carácter de fiesta gastronómica, musical y social lo convierte en un punto de encuentro para quienes buscan un plan distinto en septiembre.