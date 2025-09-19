El peaje del Huerna: todas las claves de una prórroga sin concurso público que favoreció una privatización

La Comisión Europea, órgano de gobierno de la Unión Europea (UE), considera que el peaje del Huerna (AP-66) no debería existir, ya que la ampliación de la concesión hasta 2050 es ilegal. Su posición se apoya en dos pilares fundamentales.

El primero es la ausencia de un concurso público para prorrogar la concesión, que expiraba en 2021 y fue ampliada en el año 2000, durante el Gobierno de José María Aznar (PP). En aquel momento, el asturiano Francisco Álvarez-Cascos era uno de los hombres fuertes del Ejecutivo, primero como vicepresidente y después como ministro de Fomento. Bruselas destaca que el Estado "no aplicó los procedimientos de licitación". La gran pregunta es: ¿por qué el Gobierno decidió ampliar un peaje que aún tenía veinte años de vigencia y, además, lo hizo sin concurso público?

La Comisión expuso sus argumentos en una carta que Thierry Breton, entonces comisario de Mercado Interior, envió al Ejecutivo de Pedro Sánchez en abril del año pasado. El documento fue publicado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

El segundo pilar de la tesis europea está en la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa). Esta compañía estatal asumió en 1984 la concesión del Huerna, tras adquirir las acciones de Aucalsa y rescatar a la firma, que explotaba la autopista desde 1975 y atravesaba graves problemas financieros. Desde entonces, Aucalsa pasó a ser pública hasta 2003, cuando el Gobierno de Aznar, con Álvarez-Cascos ya como ministro de Fomento, privatizó Enausa. La empresa se vendió a un consorcio liderado por Sacyr por 1.586 millones de euros.

¿Qué relación tiene esta privatización con la ampliación de la concesión? Según la Comisión, toda. El Gobierno decidió prorrogar el peaje hasta 2050 en el año 2000, tres años antes de la privatización, para poder vender la empresa a un precio mucho más alto. Resulta evidente la relación entre ambos hechos, según Europa: una concesión vigente hasta 2050 tiene mucho más valor que una con fecha de caducidad en 2021.

"La única explicación verosímil de la prórroga extremadamente prematura de ambas concesiones por más de veinte años antes de su vencimiento es que las autoridades españolas tenían la intención de venderlas a corto plazo y querían obtener el máximo beneficio gracias a esa prórroga", sostiene la Comisión.

El órgano comunitario considera, por tanto, que el Gobierno del PP ya estaba pensando en la privatización cuando amplió el peaje. Además, las explicaciones ofrecidas posteriormente por distintos gobiernos —de diferente color político— se consideran insuficientes en Bruselas.

En su momento, el Ejecutivo de Aznar defendió que la ampliación permitiría una reducción progresiva del coste del peaje. Ese argumento fue rechazado por la Comisión. Cascos afirmó en el año 2000 que el objetivo también era "restablecer el equilibrio financiero de la concesionaria" y, en la actualidad, sigue defendiendo aquella decisión, con el argumento de que la prórroga fue clave para cancelar la prolongación de la autopista de pago desde León hasta Benavente, un proyecto que había planteado el último gobierno socialista de Felipe González.