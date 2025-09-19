Platero: "El rearme europeo nos puede venir muy bien al sector naval, somos el astillero privado que más barcos militares o policiales hemos hecho"

El rearme europeo "puede venir muy bien al sector naval", ha señalado este viernes Álvaro Platero, presidente del astillero Gondán, con sede en Figueras (Castropol). "Nosotros estamos homologados para hacer barcos militares y de doble uso. Somos el astillero privado que más barcos militares y policiales hemos construido, después de Navantia, que es el astillero público que más barcos de este tipo ha hecho", añadió, en la inauguración de la muestra "Un astillero, una familia", con motivo del centenario de este grupo puntero, que podrá verse en la Cámara de Comercio de Oviedo hasta el 30 de septiembre.

Platero añadió que han hecho "diez de estos barcos para Kenia, dos para Indonesia, dos para España, para la Policía Nacional, para la Guardia Civil y para Vigilancia Aduanera, y algunos más, unos cuantos". El presidente del astillero indicó que tienen "una carga de trabajo tremenda. Acabamos de pasar, probablemente, lo que fue el pico de producción del astillero, la carga de trabajo histórica, y, además, con muy buenas perspectivas de seguir adelante en estos próximos años. Con lo cual, yo absolutamente feliz de poder celebrar 100 años en estas condiciones".

Álvaro Platero, durante su intervención, junto a su hermana María José. / Irma Collín

"Tenemos muchos proyectos. Ahora mismo acabamos de entregar seis barcos iguales para trabajar con torres eólicas en el mar. Tenemos a flote un barco para lo que es el manejo de boyas y faros en Escocia, y estamos construyendo el barco más grande que hayamos hecho para Noruega, para trabajar multipropósito en diferentes cosas, tanto de eólica como de offshore en muchos campos multipropósitos. Sin olvidar las patrulleras para el gobierno de Indonesia para vigilancia de pesca, y, además, de otros tres o cuatro proyectos que están a punto de salir", resumió.

Y después aportó su visión personal sobre la situación de la construcción de barcos. "El sector naval, me lo decía mi abuelo cuando empezamos, y nunca entendí yo muy bien el por qué, y quizás sigo sin entenderlo, de vez en cuando tienes unas puntas de trabajo tremendas, y sin saber por qué, de repente tienes unas puntas de trabajo menores. Entonces, hay una oscilación en el mercado que no tiene ninguna explicación lógica que yo sepa de momento. Entonces, estamos siempre en los momentos con un poquito más, momentos con un poquito menos, pero en este momento hay una carga de trabajo muy importante para todos los astilleros de España", explicó.

Gondán, con casi 700 trabajadores y una facturación de entre 150 y 200 millones, debe mucho de su éxito a Noruega. "Para nosotros, el noruego es un mercado muy atractivo. Hemos hecho ya 34 barcos, tenemos ahora mismo otro más en construcción, estamos negociando tres más. Para nosotros Noruega, el sector offshore, es muy importante. Pero trabajamos para muchos sectores, para pesca, tanto para Noruega como para otros países, barcos oceanográficos, patrulleras, hacemos cualquier remolcador, tenemos un montón de tipos de barcos distintos", resaltó.

Un momento de la intervención de José Manuel Ferreira. / Irma Collín

El presidente de Gondar, en relación a la exposición del centenerio, indicó que "es un orgullo poder celebrar el centenario de una empresa que fundó mi abuelo allá en 1925, aunque ya mi bisabuelo hacía barcos. Con lo cual, yo soy la tercera generación en astilleros y la cuarta de constructores navales, y tengo el gran orgullo de decir que ya están mis hijos tomando el relevo. Álvaro es ingeniero naval y ya trabaja conmigo, y mis hijas son licenciadas en Economía, y, de una forma o de otra, también trabajarán. Con lo cual, es una plena satisfacción poder celebrar esto".

En la exposición, aparte de fotografías que muestran la evolución de la empresa, se muestran maquetas de los mejores barcos del astillero, el "Edda Wind", el "Deep Ocean", el velero "Sea Cloud II", el "Mokster", el oceanográfico "Dr. Fridtjof Nansen", el catamarán "Cegonha Branca"... "Es un gran trabajo que hicieron en el departamento de marketing, con mi hijo al frente. Cuando me dijeron que teníamos que hacer algo para celebrar los 100 años, me daba un poquito de pereza, la verdad, pero hicieron un trabajazo. En la exposición tenemos algunos paneles interactivos, también con fotos y documentos antiguos, la verdad es que muy emotivos. Y luego tenemos una colección de maquetas, parte de una colección de maquetas, que tendremos unas 50, un montón, y aquí tenemos una decena, que es un poco representativo de todos los barcos, de la variedad de barcos que hacemos. Creo que es algo muy visual y que va a gustar mucho a la gente", señaló.

La maqueta del "Sea Wind". / Irma Collín

Sobre el secreto para que una empresa dure un siglo, Platero tiró de cierta ironía: "A saber. Se suponía que yo era la tercera generación y que me tenía que haber cargado el astillero, pero afortunadamente no fue así y espero que mis hijos tampoco lo hagan. Yo creo que, como todo, la línea de por qué funciona una empresa familiar es estar encima, trabajar, hacer las cosas bien, buenas, bonitas, baratas, esa es un poco la clave".

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, justificó la realización de la exposición."Nos enorgullece poder albergar esta exposición que es tan atractiva en lo visual y tan ilustrativa para conocer la experiencia de una saga familiar ya centenaria que ha generado un impacto en el territorio, en zonas, además, en las alas, que tienen menos oportunidades de crecimiento y que, en este caso, han sido un espaldarazo extraordinario para el territorio. En una institución también centenaria como la Cámara de Comercio de Oviedo, que también lo es de navegación, pues es, como digo, un enorme orgullo poder albergar esta exposición que yo creo que va a suscitar el interés de todo el ámbito empresarial". En su discurso, Ferreira abundó en esta misma línea, resaltando la habilidad de Platero, presidente desde 1987, "para mantener el espíritu de empresa familiar, y el equilibrio entre lo local y lo global", y la evolución de la empresa "desde un modesto taller hasta convertirse en un referente de la construccción naval, desde lo local al mundo".

Algunos de los asistentes, entre ellos el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro. / Irma Collín

Entre los presentes se contaba la hermana del presidente, María José Platero, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, el presidente del OTEA, José Luis Álvarez Almeida, el empresario Antonio Sabino o el presidente de Amigos de la Ópera, Juan Carlos Ovejero.