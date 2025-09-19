El Principado quiere dar la batalla para eliminar el peaje del Huerna sumando a partidos políticos, sindicatos y empresarios

El Gobierno del Principado ve en el contundente dictamen de la UE contra la ampliación hasta el año 2050 del peaje del Huerna, en la autopista AP-66 -la gran vía de comunicación de Asturias con la Meseta-, "la oportunidad que se necesitaba" para eliminarlo. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, considera que la Alianza por las Infraestructuras (que engloba a partidos políticos, sindicatos y empresarios) es el foro adecuado para dar la batalla contra un peaje que, recordó, se prorrogó en el año 2000 por el gobierno del PP que lideraba José María Aznar.

"Tenemos que aprovechar este consenso y esta situación para resolver y finalizar este peaje de una vez por todas", señaló este viernes Calvo, quien evitó críticas al Gobierno central de Pedro Sánchezpese a que éste ha avalado esta misma semana ante la UE la ampliación.

No obstante, el Principado difiere de los empresarios en cuanto a la forma en que Asturias ha de plantar cara unida a la prórroga del peaje. El jueves, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, planteó la creación de una plataforma cívica, al estilo de la que en su día se constituyó para reclamar la Variante de Pajares, para dar la batalla para que se elimine el cobro.

"Creemos que además el consenso social-político tiene un foro en el que podemos evidentemente poner de acuerdo las actuaciones que ya tiene en marcha y que quiere hacer el Gobierno de Asturias: la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita", concretó el Consejero de Movilidad. "Tal como nos pide el Presidente (Adrián Barbón) lo lideraremos para seguir seguir avanzando en esa senda y, como digo, aprovechar de una vez por todas para restituir este agravio histórico. Es la oportunidad que estamos esperando; es justo y es necesario".

Otea, con la plataforma cívica

La propuesta de la Cámara de Comercio de Oviedo sí que ha tenido eco en otra organización empresarial, Otea. Hostelería y Turismo en Asturias -que lidera José Luis Álvarez Almeida, a su vez presidente de Hostelería de España-, ha mostrado su rechazo a la prórroga por ser una "discriminación histórica e inaceptable que condena a Asturias a una desventaja competitiva muy negativa y frena su desarrollo turístico y económico"

Otea muestra, además, su respaldo a la plataforma cívica de defensa de la supresión del peaje del Huerna propuesta por Paniceres. "Es el momento de la unidad, y la sociedad asturiana, sus empresarios e instituciones, deben alzar una voz común e inequívoca para exigir una solución justa y definitiva", señalan.