Salud anuncia la aprobación "inmediata" de las ayudas para gafas

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, explicó ayer que el Gobierno regional está tramitando la autorización de gasto por el Consejo de Gobierno para poner en marcha la ayuda a la compra de gafas a menores de doce años, con la idea de que su aprobación sea "inmediata".

Superado ese trámite, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) previsiblemente antes de que finalice este mes de septiembre. Se habilitará un periodo de 20 días hábiles para que las familias presenten la solicitud; en el caso de haber efectuado ya el gasto, la acompañarían de la factura correspondiente para la resolución.

Según la doctora Saavedra, su departamento está trabajando con la Dirección General de Estrategia Digital porque, ante la previsión de un volumen importante de solicitudes, se busca dar una respuesta rápida. El objetivo se centra en "incluirlas en esta convocatoria y poder hacerlo por lotes", lo que permite "ser rápidos y ágiles en la resolución en el menor tiempo posible", expuso la Consejera ante la pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

La ayuda estipulada tiene una cuantía de hasta 100 euros por menor de doce años y por ejercicio. Será requisito para acceder a dicha ayuda estar empadronado un año en cualquier municipio de Asturias y no superar un determinado nivel de renta anual. Según Saavedra, esta iniciativa pretende "evitar desigualdades sanitarias" y promover la "equidad social".