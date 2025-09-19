San Cipriano es fiesta grande en Panes

Las puertas de los Picos de Europa continúan abiertas de par en par para recibir a todos los visitantes que acudan a Peñamellera Baja con el propósito de celebrar las Fiestas de San Cipriano. Las celebraciones, que comenzaron el pasado lunes con la feria de ganado, continuarán en el día de hoy y se alargarán durante el fin de semana. Como no podía ser de otra manera, incluyen actividades para todos los públicos, así como mucha música como tónica habitual.

Hoy, a las 15.00 horas, tendrá lugar el CXXII Concurso de Bolos San Cipriano. No habrá más actividades hasta por la noche: a las 23.30 horas, Los Berrones ofrecerán un concierto que será de entrada gratuita. La música continuará hasta altas horas de la madrugada, primero, con Cocktail Tributo V y, después, con un DJ.

Mina Longo actuará el domingo.

El sábado subirá el telón a las 13.00 horas. Será entonces cuando se celebre la misa en honor a San Cipriano, cantada por el Coro Manín de Lastres y seguida de un concierto. Por la tarde, a las 17.00 horas, se disputará el primer Torneo Gran Prix de Peñamellera Baja. Será en el campo de fútbol La Brañona y promete ser apasionante. Habrá, además, una fiesta para los más pequeños a cargo de Claman Animaciones Infantiles. A las 21.00 horas, DJ Cami animará el tardeo en la Plaza de la Iglesia, antes de que el grupo Cañón y la orquesta Clan Zero se erijan animadores de la verbena hasta que el cuerpo aguante.

El domingo será el último día de celebraciones. A las 13.00 horas comenzarña la misa en honor a todos peñamelleranos fallecidos. Estará cantada por el Mariachi Estampas de México y le seguirá un concierto en la Plaza de la Iglesia. Luego, por la tarde, el mismo mariachi ofrecerá un segundo pase, fijado para las 18.30 horas.

Los Berrones, en uno de sus últimos conciertos. / Cedida a LNE

La mejor música continuará sonando en Peñamellera Baja. A partir de las 20.00 horas, la artista Mina Longo conquistará al público con su voz y su carisma, además de los grupos Pequeño Club Imposible y De Sur a Norte. El remate de las fiestas no será otro que el sorteo, ante notario, de 10.000 euros en oro, en el que participarán quienes hayan comprado la correspondiente papeleta, a la venta desde el pasado mes de junio. Como para perdérselo.

El concejo de Peñamellera Baja está repleto de encantos y recursos turísticos y naturales que avalan su visita durante cualquier día o época del año. Más si cabe, durante las Fiestas de San Cipriano, cuando estar en Panes significará disfrutar al máximo de todos sus encantos. Que todo el mundo tome nota.