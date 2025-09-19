El sello asturiano de movilidad segura en la empresa incorpora a las organizaciones de 2025

La seguridad laboral vial volvió a ser protagonista en Asturias con la entrega de los distintivos del Sello Asturiano de Movilidad Segura en la Empresa, un reconocimiento que otorgan el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) y la Dirección General de Tráfico (DGT). El acto se celebró ayer en Oviedo y contó con la presencia del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado; y la directora del IAPRL, Miryam Hernández.

Este año fueron distinguidas cinco entidades: Club Asturiano de Calidad, Hospital Vital Álvarez-Buylla, Transportes Zapico SL, Transportes Bimenes SL y Eurolab Alimentaria SL, que recibieron sus diplomas acreditativos en un acto que puso de relieve la importancia de integrar la seguridad vial en la gestión preventiva de las empresas. Como novedad, además del diploma recibido ayer, las organizaciones participaron durante el acto en una de las dos jornadas formativas específicas que celebrarán a lo largo del año con motivo de la distinción recibida, lo que hizo que coincidieran las organizaciones nuevas con las que ya tenían el sello

Un programa completo

La jornada comenzó con la inauguración institucional y continuó con la presentación de la Guía de consejo sanitario en seguridad laboral vial, elaborada con la colaboración de expertos de la DGT. Tras ello se entregaron los premios del II Concurso de Fotografía de la Semana Europea de la Movilidad, que busca sensibilizar sobre hábitos de transporte más seguros y sostenibles. El momento más esperado fue la entrega de los sellos, que contó con la presencia del consejero Borja Sánchez, también encargado de clausurar el acto.

Un momento de la intervención del consejero Borja Sánchez / Carolina Dí­az

Ocho ediciones de un sello pionero

El Sello Asturiano de Movilidad Segura nació en 2017 fruto de un convenio entre el IAPRL y la DGT firmado el año anterior. Desde entonces, salvo en 2020 por la pandemia, se ha entregado cada año, alcanzando ya su octava edición. Hoy son más de 100 empresas asturianas las que poseen esta distinción, que exige a sus titulares mantener actualizado su plan de movilidad, adaptándolo a los nuevos retos de movilidad.

La DGT se mostró desde el inicio muy interesada en la iniciativa, que calificó de "pionera en España", e intentó extenderla a otras comunidades regiones , siendo ya varias las que han implantado proyectos similares, lo que refuerza el carácter innovador de la experiencia asturiana.

Evolución y futuro

La creación del sello vino acompañada de otros instrumentos para reforzar la seguridad vial en el trabajo, como la citada guía de consejo sanitario. Con los años, se ha convertido en una referencia para empresas de distintos sectores: desde el transporte de mercancías y viajeros hasta la sanidad, pasando por la industria alimentaria o los servicios. El objetivo común es reducir la siniestralidad laboral vinculada al tráfico, que sigue siendo una de las principales causas de accidentes de trabajo en España.

El éxito del sello se explica, además, por la implicación directa de las empresas en su desarrollo: cada edición se enriquece con nuevas experiencias, buenas prácticas y formación, lo que convierte la distinción en un proceso de mejora continua más que en un mero reconocimiento simbólico.

Compromiso con la movilidad segura

El acto de ayer volvió a poner de relieve la necesidad de seguir avanzando en políticas de movilidad segura y sostenible. Asturias ha logrado situarse a la vanguardia en esta materia con una herramienta que no solo distingue, sino que también forma y compromete a las empresas.

Los cinco nuevos sellos entregados en 2025 son un paso más en un camino iniciado hace ocho años, con el respaldo constante de la DGT y el esfuerzo coordinado del IAPRL, las instituciones y las empresas. Un camino que busca, en última instancia, salvar vidas y reducir accidentes.