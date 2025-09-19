Tailandia suma "embajada" de su cocina en Asturias

La de estos días es la segunda vez que Patcharamon Trakultivakorn, ministra consejera comercial de la Embajada de Tailandia en España, visita Asturias, una tierra que, como confiesa, le gusta mucho. Y en esta ocasión se ha sentido, a buen seguro, como en casa. Porque Vatinee "Oommy" Loaharatana ha convertido su restaurante Bangkok 14 de Oviedo en una auténtica "embajada" de la cocina del país asiático en el Principado.

La cocinera se rodeó de familiares, amigos, clientes del barrio y la comunidad tailandesa en la capital asturiana para recibir este viernes de manos de su compatriota Trakultivakorn el sello "Thai Select", un exclusivo certificado que concede el gobierno de Tailandia y que acredita que en la carta del local que lo exhibe se ofrece auténtica y genuina cocina del país asiático.

Loaharatana, a la derecha, con la ministra consejera, a la puerta del restaurante ovetense. / Fernando Rodríguez

En Asturias es solo Oommy Loaharatana la que puede presumir de haber logrado tal distinción. "Estoy muy contenta, ahora toca mantenerlo", explicó a LA NUEVA ESPAÑA durante la pequeña y animada fiesta organizada en el Bangkok 14. El "Thai Select" acredita que en los restaurantes que lo lucen se sirve "comida tailandesa auténtica con un sabor de primera calidad, empleando ingredientes y materias primas originales de Tailandia y respetando los genuinos métodos de cocina y técnicas de presentación de sus platos".

Loaharatana ha logrado el sello tras un exhaustivo examen de los inspectores de la Embajada de Tailandia. Fue el pasado mayo cuando recibió la noticia de que lo había logrado. "Siempre quise servir cocina tailandesa auténtica, como se cocina allí en mi país", explica.

Sin duda es el mejor reconocimiento para la trayectoria de la cocinera, que abrió el Bangkok 14 hace tres años. Ahora, el restaurante es uno de los 25 que en toda España tienen el "Thai Select". La mayoría están concentrados en Madrid, 11, y Cataluña, 6. Y en el Norte solo figura el de Oviedo junto otro en La Coruña.