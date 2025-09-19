Tomé exige al Principado que anule los contratos con una farmacéutica israelí

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha pedido al Gobierno del Principado que resuelva de "manera inmediata" todos los contratos con empresas que, directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas "en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados", como el suscrito por el Servicio de Salud con la farmacéutica Teva. Así se recoge en una proposición no de ley que Tomé ha presentado este jueves en rueda de prensa, en la que ha defendido que el Ejecutivo autonómico no se ponga de perfil ante el "genocidio" en Gaza. La iniciativa de Tomé plantea también que el Principado implemente "de manera inmediata" medidas de contratación que eviten que estas empresas "puedan presentarse a las nuevas licitaciones". Al mismo tiempo, solicita al Gobierno central que tome "cuantas medidas sean necesarias" para que no opten a la contratación pública estas compañías y que se rescindan los contratos vigentes. Tomé ha comentado que, por el momento, solo le consta el contrato que el Sespa mantiene para el suministro de medicamentos con la farmacéutica Teva, un "gigante que hace prácticas corruptas", "cómplice del genocidio en Gaza" y que ha recibido "enormes multas de la Unión Europea", ha afirmado la parlamentaria. Según ha indicado la diputada, el contrato con esta firma en 2023 se elevó a 1,3 millones de euros, una cantidad que en el primer semestre de este ejercicio ascendió a unos 550.000 euros. "Dos millones de dinero público ayudando a financiar a una multinacional corrupta de un país genocida", ha insistido Tomé.