"El vuelo de la celebración", homenaje a Xuan Bello hoy en Las Caldas

Xuan Bello.

Xuan Bello. / Lne

Chus Neira

Chus Neira

Oviedo

El Círculo Cultural de Valdediós presenta hoy a las 18.30 horas en Las Caldas (El Recreo, 86) el libro "El vuelo de la celebración", homenaje a Xuan Bello por parte de 17 poetas vinculados a la actividad de la asociación, muchos de ellos amigos del autor tinetense fallecido el pasado mes de julio.

El volumen, coordinado por el escritor y crítico José Luis García Martín, alterna un poema de Bello por cada dos textos (una semblanza y un poema) de los autores que han colaborado con este proyecto.

La nómina de los escritores que han participado y que hoy estarán, en su mayoría, recitando los poemas en Las Caldas incluye a Javier Almuzara, Vicente García, Carlos Iglesias, Miguel Floriano, Isabel Marina, Ángel Alonso, César Iglesias, Pedro Luis Menéndez, Yasmina Álvarez, José Luis Argüelles, Lourdes Álvarez, Rodrigo Olay, Francisco Alba, Ángeles Carbajal, Cristian David Lópe, Dalia Alonso y Juan Suárez.

La entrada al acto de hoy es libre hasta completar el aforo.

