La asturiana que documentó el jardín funerario que ahora han conocido los Reyes de España en Egipto

La visita de Felipe VI y Letizia a Egipto concluyó este pasado viernes con su presencia en el Valle de los Reyes, donde conocieron algunas de las misiones arqueológicas españolas en Luxor (la antigua Tebas Occidental), entre ellas el «Proyecto Djehuty», que dirige José Manuel Galán, profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que suma 25 años de excavaciones en la zona con su equipo, en el que ha contado con una investigadora asturiana.

El propio Galán explicó a Sus Majestades las piezas descubiertas durante una visita guiada al Museo de Luxor y al templo de Djehuty -que fue un «funcionario» al servicio de la faraona Hatshepsut (alrededor del 1.500 a. C.)- excavado por el profesor del CSIC. El templo cuenta con el único jardín funerario de Egipto, en el que se encontraron semillas milenarias.

Fue en 2017 cuando se dieron a conocer los hallazgos del equipo de Galán, en el que entre los veinte especialistas, quince de ellos españoles, y un centenar de trabajadores egipcios, figuró una asturiana: la egiptóloga Gudelia García Fernández, de Villaviciosa. La maliayesa, de 41 años, se licenció en Historia por la Universidad de Oviedo en 2007, con el premio al mejor expediente académico de su promoción.

La investigadora asturiana Gudelia García, en Luxor. / LNE

José Manuel Galán dirigó la tesis de García y la invitó a sumarse al «Proyecto Djehuty». La maliayesa no lo dudó, según explicó en su día LA NUEVA ESPAÑA:«Había estado con anterioridad en Luxor en dos ocasiones en viajes turísticos, así que hacer el viaje y convivir allí con los miembros del equipo Djehuty era un privilegio». El trabajo de Gudelia García se centró en procesar e inventariar todos los objetos procedentes de la excavación cuyos resultados han conocido ahora los Reyes de España.