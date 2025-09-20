"Asturias y los asturianos", nuevo libro del jurista Javier Junceda

El jurista Javier Junceda (Oviedo, 1968) tiene camino de las librerías nuevo libro, "Asturias y los asturianos", editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). La publicación es un compendio de 70 "microensayos" sobre la región y algunas de sus figuras más notables. El ejemplar ya se puede conseguir en el RIDEA y en breve estará a la venta en librerías. Junceda ha donado los derechos de autor al RIDEA, de cuya junta es miembro. El libro se presentará en distintos lugares de Asturias (Oviedo, Gijón y Ceceda), así como en Madrid. El jurista es autor de más de dos centenares de publicaciones y es académico de la Real Academia Española de Jurisprudencia.