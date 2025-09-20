Barbón anuncia «una batalla social, jurídica y política» contra el peaje del Huerna

El presidente del Principado, Adrián Barbón, intensificicó sus críticas al peaje de la autopista del Huerna (AP-66), que conecta Asturias con León, calificándolo de «injusto» y «según la Comisión Europea, también ilegal». En un mensaje difundido a través de la red social X (antes Twitter), el jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que su Gobierno será «firme y contundente» en la defensa de los intereses de los asturianos para acabar con un coste que considera «una injusticia histórica».

«El peaje del Huerna, prorrogado hasta 2050 por el Gobierno de Aznar, sabemos que es injusto y, según la Comisión Europea, también ilegal. Y vamos a defender su carácter injusto e ilegal por tierra, mar y aire. Que nadie espere otra cosa de Asturias y su Gobierno», escribió Barbón, que insistió en que la batalla se dará «social, jurídica y políticamente, apelando a la unidad».

Un conflicto abierto con Bruselas

La concesión de la AP-66 fue prorrogada en el año 2000 hasta 2050 sin concurso público, una decisión del Ejecutivo de José María Aznar que la Comisión Europea ha cuestionado por vulnerar la normativa comunitaria de contratación. Bruselas ha enviado un dictamen a España exigiendo corregir la situación, al considerar que esa prórroga constituye una «modificación sustancial» del contrato original que debería haberse licitado de nuevo. El ultimátum comunitario advierte de que, si no se rectifica, el caso podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Defensa del Gobierno central

El Ministerio de Transportes ha defendido hasta ahora la legalidad de la prórroga, alegando que cuenta con informes favorables de la Abogacía del Estado y de la Intervención General. No obstante, el criterio de la Comisión Europea abre un frente jurídico y político que tensiona la relación entre el Principado y el Ejecutivo central.

Rechazo social en Asturias

El peaje del Huerna, único acceso directo de alta capacidad entre Asturias y la Meseta, es objeto de críticas recurrentes desde hace décadas por su impacto en la movilidad de ciudadanos y empresas. En los últimos días se han reactivado las movilizaciones y demandas de colectivos sociales y fuerzas políticas asturianas que exigen la supresión de la tasa.

Barbón reiteró que su Gobierno seguirá «apelando a la unidad» para lograr que el peaje desaparezca. «Es una batalla que llevamos muchos años dando y que vamos a seguir dando con la vista puesta en acabar con esta injusticia», concluyó.