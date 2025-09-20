La batalla contra el peaje del Huerna para la que se prepara Asturias: abierto el debate de cómo se dará

Asturias está dispuesta a dar la batalla ante el Gobierno central para exigir la supresión del peaje del Huerna, amparándose en el dictamen de la Unión Europea que considera irregular la ampliación de la concesión hasta el año 2050 pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dejado claro que recurrirá ante Bruselas. El gobierno regional, conformado por PSOE e IU, considera que esta es "la oportunidad que se necesitaba" para eliminar el pago por el único acceso por autopista a la meseta. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, considera que el foro adecuado para plantear esa batalla es la Alianza por las Infraestructuras, un espacio de discusión que integra a los partidos políticos, sindicatos y empresarios.

Sin embargo, hay otras vías de movilizaciones en marcha. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, lanzó esta semana la propuesta de constituir una plataforma cívica similar a la que se constituyó en febrero de 1989 para exigir la Variante de Pajares. Aquella plataforma, al margen de un PSOE que defendía en Asturias la infraestructura ferroviaria pero que la frenaba en Madrid, nació integrada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, La patronal FADE, IU, el CDS y Alianza Popular. A esta idea se sumó ayer la patronal de hostelería Otea: "La sociedad asturiana, sus empresarios e instituciones, deben alzar una voz común e inequívoca para exigir una solución justa y definitiva", ha asegurado la patronal hostelera, que considera "una discriminación histórica e inaceptable" el peaje.

Y a esa propuesta de plataforma al margen del ámbito institucional se encuentra la llamada a la movilización ciudadana: la lanzó el exdirigente de Podemos Daniel Ripa, quien presentó en Bruselas la denuncia que dio pie al dictamen contra la prórroga del peaje. Ripa pide convocar una protesta pública, una alternativa que defiende la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé.

Al tiempo, se asoma cierta diferencia de matiz entre los partidos. PSOE e IU avalan que el marco de unidad sea, como plantea el Gobierno, la Alianza de las Infraestructuras. Sin embargo, la derecha cuestiona que eso no sea un subterfugio para dirigir y suavizar la reivindicación. La patronal FADE llama a la unidad y pide obviar protagonismos en una batalla para lograr un objetivo que "es justo para nuestra región".

El Principado dice que liderará la batalla. El Ejecutivo regional deja claro su rechazo a la continuidad del peaje, pese a que el Ministerio ha recurrido el dictamen de la UE. "Tenemos que aprovechar este consenso y esta situación para resolver y finalizar este peaje de una vez por todas", señaló el consejero Alejandro Calvo, quien evitó críticas a la respuesta del Gobierno central de Pedro Sánchez con su recurso ante Bruselas y soslayando la petición expresada por los gobiernos de Galicia y Castilla y León para formar un frente de unidad que consiga la supresión tanto del peaje del Huerna como el de la gallega AP-9, que se encuentra en idéntica situación. "Creemos que además el consenso social-político tiene un foro en el que podemos evidentemente poner de acuerdo las actuaciones que ya tiene en marcha y que quiere hacer el Gobierno de Asturias: la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita", concretó el Consejero de Movilidad. "Tal como nos pide el Presidente (Adrián Barbón) lo lideraremos para seguir avanzando en esa senda y, como digo, aprovechar de una vez por todas para restituir este agravio histórico. Es la oportunidad que estamos esperando; es justo y es necesario", aseguró Calvo.

El PP exige firmeza a Barbón. El presidente del Partido Popular en Asturias, Álvaro Queipo, exigió al presidente del Principado, Adrián Barbón que "levante la voz, de manera firme y contundente" contra la continuidad del peaje y que "no vuelva a plegarse dócilmente a lo que ordena Pedro Sánchez". Queipo exige que el Ejecutivo central aclare "con urgencia qué va a hacer para dar respuesta a lo que Asturias está reclamando". Además, recalcó el "agravio" que supone que se libere de peaje a los ciudadanos de otras comunidades autónomas y, en cambio, se "condene" a los asturianos.

IU pide acciones, dentro de la Alianza. La coalición Izquierda Unida, socia del PSOE en el Ejecutivo exige convocar de inmediato la Alianza por las Infraestructuras "órgano que tiene que estar ya encabezando todas las acciones para suprimir ese peaje que nunca debió existir", señalo la diputada Delia Campomanes. IU cree, ante la propuesta de la Cámara de Oviedo, que "no es necesario constituir, formar ni plantear ninguna nueva plataforma" porque el marco ya es la propia Alianza "que cuenta con representación política, social y sindical".

Un frente común "al margen del bipartidismo", dice Vox. Gonzalo Centeno, diputado de Vox, aseguró que su formación ya ha reclamado en varias ocasiones ese "frente común" que propuso la Cámara de Comercio de Oviedo para lograr "una supresión del peaje del Huerna sin miramientos". Vox insta al Gobierno de España a liberar el peaje de la AP-66 o a bonificar plenamente el tráfico para residentes y transportistas. También reclama otras mejoras en infraestructuras. "De momento, el único frente común que ha habido con el peaje del Huerna es el del bipartidismo, un frente común que nos lastra y aísla y genera un agravio comparativo".

Foro duda de que Barbón alce la voz. El portavoz y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, aseguró que la Alianza por las Infraestructuras "será inútil mientras el Gobierno de Barbón no abandone su dependencia del sanchismo". Pumares demandó "responsabilidad y valentía" al Gobierno central para eliminar "de inmediato" el peaje del Huerna. "La postura correcta es la supresión, como aprobó la Junta a iniciativa de Foro", dijo. En este sentido, Pumares advirtió de que "si no hay presión política y social, el peaje seguirá", por lo que "no basta con buenas palabras, sino que hay que actuar ya".

Tome pide presión en la calle. La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé llamó a la movilización ciudadana: "Es imprescindible la presión desde la calle, con vecinos y vecinas exigiendo la supresión de un peaje ilegal". La diputada se sumará a la protesta que se prepara con fecha del 18 de octubre. Respecto a la plataforma cívica planteada por la Cámara de Oviedo, recalcó: "No solemos coincidir con las propuestas de las Cámaras y con esta tampoco, porque no hace falta una plataforma manipulada por la derecha, que fue responsable de la prórroga de la concesión, y la patronal.

La FSA recalca su rechazo al peaje. El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Luis Ramón Fernández Huerga, señaló que el PSOE asturiano "lleva pidiendo la supresión del peaje del Huerna desde que el PP firmó la prórroga". Señaló como prueba de la voluntad del Principado el hecho de que el gobierno asturiano se haya dirigido a la Comisión para participar en el procedimiento abierto y conducirlo a "resolver de manera definitiva este agravio que sufre Asturias". Respecto a cuál es el marco adecuado, insistió: "En Asturias ya existe la Alianza por las Infraestructuras, en la que vamos a seguir trabajando".

"Sin colgarse medallas", dice FADE. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, insistió en que "lo importante es suprimir el peaje del Huerna", lo que considera "un objetivo común de toda Asturias compartido por todos los asturianos". Para Calvo "lo importante no es el formato ni que alguien intente colgarse medallas o sacar réditos con este tema". La presidenta de FADE exigió "unidad en torno a una reivindicación que es de justicia para Asturias". Además, instó a transportistas y empresas a guardar los tickets del pago de peaje de cara a futuras reclamaciones "dado que parece que la postura de la UE es clara".

"O nos escuchan, o lo gritaremos en las calles", dice UGT. El secretario general de UGT, Javier Lanero, exigió al Gobierno central que "solucione un problema que creó el PP", pero recalcó que "tan culpable es el que mata como el que sostiene por la pata". Para el sindicato, Sánchez debe "ponerse al lado del gobierno de Asturias" frente a un peaje "injusto e ilegal". "Esta situación nos limita económicamente, nos discrimina y nos hace más insignificantes", señaló Lanero, quien advirtió: "Si no nos escuchan, no nos quedará más remedio que gritarlo y exigirlo en las calles".

CC OO pide a Barbón que se ponga al frente de la pancarta. Comisiones Obreras llama a la movilización y su secretario general, José Manuel Zapico, reclama que el presidente participe en una protesta, "al frente de la pancarta". "El varapalo que ha supuesto que el Gobierno central no cumpla con la Unión Europea nos ha hecho pasar del hartazgo a la indignación", señaló. El líder sindical cuestionó el debate de "reparto de culpas" en que se enfangan PSOE y PP y exigió la eliminación del peaje. "No nos merecemos que las infraestructuras de Asturias sean historias interminables de incumplimientos o de obras eternas", indicó.

La Cámara de Gijón: "No es necesario crear nuevas plataformas". Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, considera que "lo importante es seguir trabajando en la mejora de las infraestructuras de Asturias", incluida la supresión del peaje del Huerna. Esa batalla debe darse en "la mesa específica que ya existe y de la que formamos parte todas las instituciones representativas de Asturias", en referencia a la Alianza de las Infraestructuras, que debería "liderar este nuevo agravio comparativo, y no tanto seguir creando nuevas plataformas".

La patronal del Turismo se suma a la plataforma cívica. OTEA considera que la extensión del peaje de la AP-66 hasta 2050 es "una discriminación histórica" que frena el desarrollo turístico y económico de Asturias, y que constituye "una zancadilla al progreso de la comunidad". Por ello, la patronal de hostelería y turismo "se suma y respalda la plataforma cívica de defensa de la supresión del peaje del Huerna" anunciada por el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. "Es el momento de la unidad, y la sociedad asturiana debe alzar una voz común", señaló en un comunicado la organización.

La Cámara de Oviedo: "La sociedad asturiana está despertando" . El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, agradeció el respaldo de Otea a la plataforma cívica: "Que un colectivo tan estratégico para nuestra economía como es el turístico se sume con firmeza a esta reivindicación supone un respaldo de enorme valor", indicó Carlos Paniceres. A su juicio, "la sociedad asturiana está despertando" frente a una "discriminación territorial" que "frena el desarrollo de Asturias". Carlos Paniceres invita a "otros sectores y colectivos a unirse a la causa" porque "solo desde la unidad conseguiremos que el peaje del Huerna sea eliminado de una vez por todas".

El plan del Ministerio: retrasar una década el futuro del Huerna

El Ministerio de Transportes ya advertía tras avalar la continuidad del peaje de la autopista del Huerna pese al criterio de Bruselas que "esta fase no supone todavía el final del procedimiento". La decisión del Gobierno central de mantener la prórroga de la concesión, contra el análisis de la UE que la considera ilegal, lo que conduce a una larga batalla jurídica, puede suponer demorar diez años la resolución final. El espejo en que mirarse fue la denuncia presentada en 2020 por la concesión prorrogada de la autopista italiana A12 entre Livorno y Civitavecchia. En ese caso, la sentencia se produjo en 2019, pero la denuncia se había presentado en 2009. El asunto no se resolvió hasta bien entrado 2023, cuando finalmente el gobierno italiano tiró la toalla y asumió que la única posibilidad que le quedaba, tras varios apercibimientos de sanción, era cumplir con lo ordenado y anular la prórroga de la concesión, que debería finalizar en 2028.

A la vista de ese ejemplo, el movimiento del Gobierno de España invita a pensar que todo acabará encallando en una vía judicial que dilatará en el tiempo la solución para el Huerna.

La alternativa estará en la presión política para forzar al Gobierno central a asumir un rescate o una bonificación completa en un plazo próximo. En Asturias se están activando mecanismos de reivindicación tanto institucional como ciudadanos buscando ese objetivo. La alternativa será aguardar diez años a ver qué pasa.