Un bodegón de Orlando Pelayo y otro de Fermín Arango salen a subasta en Barcelona

La galería catalana La Suite pone a la venta la semana que viene los dos cuadros, ambos propiedad de coleccionistas privados

Bodegón de Fermín Arango.

Bodegón de Fermín Arango.

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La galería La Suite de Barcelona sacará a subasta el jueves 25 de septiembre dos obras de los pintores asturianos Orlando Pelayo y Fermín Arango Barcía, ambas pertenecientes a coleccionistas particulares.

Bodegón de Orlando Pelayo que sale a subasta en Barcelona. / LNE

Se trata dos bodegones, ambos óleos sobre tela. El de Fermín Arango (lote 78), con un formato de 65,7 x 80,2 centímetros, se pone a la venta por un precio estimado de 1.800/3.500 euros. El de Orlando Pelayo (lote 80) es algo más grande, de 73 x 100 centímetros, y su valor estimado es de 3.000/5.000 euros.

El catálogo de la subasta con la que la galería La Suite abre la temporada se completa con otras obras de la escuela de París, a la que se adscribe Orlando Pelayo, como Antoni Clavé, Eduardo Arroyo y Josep Maria Sert, y con una colección bibliográfica con ediciones autografiadas e intervenidas por artistas como Miró, Picasso, Dalí y Tapiés.

