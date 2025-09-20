Borja Sánchez: "Valoramos que Duro avance en su transición"

El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló ayer en un acto en el pozo Santa Bárbara de Turón que el Gobierno regional era "conocedor, obviamente, de las intenciones que tenía Duro Felguera" en referencia a la venta de su sede en e l Parque Científico y Tecnológico de Gijón y de su traslado a la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en el distrito langreano de La Felguera.

Dentro de su plan para evitar el concurso de acreedores, Duro Felguera ha llegado a un acuerdo para la venta de su sede de Gijón si el juez homologa el plan de reestructuración que deberá cerrar antes de que finalice este mes. Duro retornará a Langreo, donde se constituyó la sociedad hace más de un siglo y donde tiene sus orígenes como fábrica siderúrgica.

"Esto forma parte de ese plan de futuro que han diseñado los responsables de Duro Felguera, y lo que valoramos no son tanto las decisiones de la compañía, sino que se esté peleando por que Duro Felguera siga en Asturias", destacó Borja Sánchez.

"Lo importante es que una empresa que tiene ese conocimiento y ese desempeño en el ámbito de la ingeniería, que tanta falta nos hace para todos estos proyectos y esas inversiones que están llegando a Asturias, tenga su continuidad en Asturias", insistió el Consejero, para indicar que "lo que valoramos es que Duro Felguera siga avanzando en esa transición hacia una empresa que sea viable, que sea partícipe del futuro que nos espera en Asturias".

El Principado es uno de los acreedores de la compañía por el préstamo que le concedió acompañando al rescate de la SEPI.